Украина вскоре получит военные корабли — Зеленский

25 ноября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для обеспечения безопасности судов в "зерновом коридоре" в Черном море.

В Украине появятся корабли для конвоирования "зернового коридора"

С таким заявлением президент выступил на конференции Grain from Ukraine в Киеве.

Владимир Зеленский не скрывает, что официальный Киев считает создание "зернового коридора" без России одним из самых больших достижений 2023 года.

Именно поэтому власти страны будут продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность кораблей, идущих по этому коридору.

Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы обеспечить их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности по получению кораблей. Это вопрос близкого будущего, – сообщил украинский лидер. Поделиться

Кроме того, Владимир Зеленский добавил, что Одесский регион намерены защитить дополнительными системами ПВО, о которых уже договорились с международными партнерами.

Очень конкретные комплексы, очень конкретный запрос уже направлен партнерами, и могу сказать, что он уже согласован. Вскоре этот регион будет защищен очень мощным ПВО. Нам важны не только корабли, но и живущие там люди, - подытожил глава государства. Поделиться

Оккупанты не прекращают воровать украинское зерно с оккупированных территорий

Как сообщил недавно Центр национального сопротивления, аграриев на временно оккупированных территориях заставляют сдавать урожаи.

После этого зерно "перепродается" по рыночным ценам и вывозится через порты региона. В сообщении отмечают, что разницу в цене по продаже оккупанты забирают себе.