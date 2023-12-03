Западные аналитики назвали наибольший успех ВСУ в этом году

Из-за привлеченного внимания мирового сообщества к результатам контрнаступления украинских военных, все почти забыли о победе Украины над Черноморским флотом РФ.

Что западные аналитики говорят об успехах ВСУ в этом году

В общем, это прошло мимо, хотя на самом деле это что-то значимое, а именно – эта морская победа, - отмечает историк Йельского университета Тимоти Снайдер. Поделиться

По его словам, украинские военные удивили, сумев остановить Черноморский флот армии РФ и восстановить зерновой коридор в Черном море.

Украина одержала масштабную морскую победу, не имея собственного военно-морского флота, также подтверждает бывший капитан фрегата Королевского флота Великобритании Том Шарп. Поделиться

По его оценке, контроль РФ над оккупированным Севастополем ослабевает, что имеет огромные последствия для Черноморского флота.

Он отметил, что сейчас внимание мирового сообщества и аналитиков приковано к наземному контрнаступлению ВСУ, успешные действия Украины в Черном море напоминают о его стратегической роли в этом конфликте.

Экс-капитан добавил, что украинские атаки на ЧФ РФ оказывают огромное моральное влияние на россиян.

Российский флот не очень известен своим "высоким моральным и боевым духом" даже в лучшие времена. Можно представить, что сейчас может быть все гораздо хуже, – предполагает бывший британский военный. Поделиться

Вес морских побед Украины подтверждает и аналитик Стивен Бланк, профессор по изучению российской национальной безопасности в Институте стратегических исследований Военного колледжа армии США.

Как успехи ВСУ в Черном море позволяют Украине победить в войне против РФ

Он считает, что факты о морских победах Украины опровергают тезисы "так называемой реалистической оппозиции по дальнейшей помощи Украине", утверждающей, что украинцы не в состоянии выиграть войну.

Факты противоречат этим необоснованным утверждениям. Пока атаки Украины на ЧФ РФ приносят тактические победы одна за другой, - отмечает Бланк. Поделиться

Он отметил, что удары и успешные рейды ВСУ не раз поражали российские морские цели и штаб ЧФ РФ в Севастополе, что "подчеркивает продолжающийся провал военно-морской стратегии и противовоздушной обороны Москвы".

Особенно в отсутствие достаточной авиации, отметил Бланк, эти победы раскрывают "стратегический интеллект Украины в координации военных операций". А их конечная цель – "выбросить Россию из Крыма".

Именно поэтому, как подчеркнул Бланк, эти операции заслуживают дальнейшей широкомасштабной западной поддержки.

Кроме того, британский журналист Питер Дикинсон заявил, что неповиновение, которое показали защитники острова Змеиный, "задала тон войне на море, в результате которой Украина достигла откровенно потрясающих успехов" против ЧФ РФ.

По его словам, успех ВСУ на море является напоминанием о том, что, несмотря на разговоры о тупике или тупике, российско-украинская война "остается чрезвычайно динамичной".