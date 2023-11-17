В ВМС назвали количество ликвидированных кораблей Черноморского флота

Что известно об успешном уничтожении украинскими военными Черноморского флота РФ

По информации спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, с помощью ударных морских дронов было полностью уничтожено 15 российских военных кораблей и еще 12 повреждены и выведены из строя.

Можно сосчитать те единицы, которые уже выведены из строя – это 15 уничтоженных и 12 поврежденных кораблей врага. Конечно, далеко не все это – результат работы наших дронов, но, тем не менее, и на их счету достаточно много поврежденных вражеских кораблей. Поэтому соответственно мы фактически драйверы такого нового типа морской войны, и все это признают, - подчеркнул Плетенчук. Поделиться

Он отметил, что украинские военные демонстрируют новый уровень применения ударных автономных систем.

У нас существует отдельная бригада подобных дронов, которые используют как надводные, так и подводные дроны. И не только для разведки и разминирования, но для нанесения огневого поражения. Делают они это успешно, – объясняет Плетенчук. Поделиться

По его словам, благодаря работе украинских военных способностей Черноморского флота оккупационной российской армии в последнее время значительно снизились.