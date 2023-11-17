В ВМС назвали количество ликвидированных кораблей Черноморского флота

Украинские военные с начала развязанной Кремлем преступной войны уже уничтожили 15 военных кораблей Черноморского флота преступной армии РФ и еще 12 - повредили.
Что известно об успешном уничтожении украинскими военными Черноморского флота РФ
По информации спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, с помощью ударных морских дронов было полностью уничтожено 15 российских военных кораблей и еще 12 повреждены и выведены из строя.
Он отметил, что украинские военные демонстрируют новый уровень применения ударных автономных систем.
По его словам, благодаря работе украинских военных способностей Черноморского флота оккупационной российской армии в последнее время значительно снизились.
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