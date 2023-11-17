В ВМС назвали количество ликвидированных кораблей Черноморского флота
Категория
Украина
Дата публикации

В ВМС назвали количество ликвидированных кораблей Черноморского флота

Корабли армии РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Украинские военные с начала развязанной Кремлем преступной войны уже уничтожили 15 военных кораблей Черноморского флота преступной армии РФ и еще 12 - повредили.

Что известно об успешном уничтожении украинскими военными Черноморского флота РФ

По информации спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, с помощью ударных морских дронов было полностью уничтожено 15 российских военных кораблей и еще 12 повреждены и выведены из строя.

Можно сосчитать те единицы, которые уже выведены из строя – это 15 уничтоженных и 12 поврежденных кораблей врага. Конечно, далеко не все это – результат работы наших дронов, но, тем не менее, и на их счету достаточно много поврежденных вражеских кораблей. Поэтому соответственно мы фактически драйверы такого нового типа морской войны, и все это признают, - подчеркнул Плетенчук.

Он отметил, что украинские военные демонстрируют новый уровень применения ударных автономных систем.

У нас существует отдельная бригада подобных дронов, которые используют как надводные, так и подводные дроны. И не только для разведки и разминирования, но для нанесения огневого поражения. Делают они это успешно, – объясняет Плетенчук.

По его словам, благодаря работе украинских военных способностей Черноморского флота оккупационной российской армии в последнее время значительно снизились.

Благодаря противодействию, которое мы оказываем в море, они вынуждены держаться подальше, ограничены в своих действиях. И, соответственно, в какой-то степени можно сказать, что они сейчас находятся в обороне. К сожалению, враг еще имеет носители крылатых ракет, несмотря на проблемы с логистикой, которые у них бесспорно возникли из-за того, что они были вынуждены передислоцировать свои корабли в Новороссийск и даже Туапсе периодически опрокидывают. Однако мы продолжаем двигаться в этом направлении и будем расширять наше влияние при первой же возможности, - отметил представитель ВМС ВСУ.

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