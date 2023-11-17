У ВМС назвали кількість ліквідованих кораблів Чорноморського флоту
Категорія
Україна
Дата публікації

У ВМС назвали кількість ліквідованих кораблів Чорноморського флоту

Кораблі армії РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Українські військові від початку розв'язаної Кремлем злочинної війни вже знищили 15 військових кораблів Чорноморського флоту злочинної армїі РФ та ще 12 - пошкодили. 

Що відомо про успішне знищення українськими військовими Чорноморського флоту РФ

За інформацією речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, за допомогою ударних морських дронів було повністю знищено 15 російських військових кораблів і ще 12 пошкоджено та виведено з ладу.

Можна порахувати ті одиниці, які вже виведено з ладу – це 15 знищених та 12 пошкоджених кораблів ворога. Звісно, далеко не все це - результат роботи наших дронів, але, тим не менш, і на їхньому рахунку є достатньо багато пошкоджених ворожих кораблів. Тому відповідно ми є фактично драйверами такого нового типу морської війни, і всі це визнають, - підкреслив Плетенчук.

Він зазначив, що українські військові демонструють новий рівень застосування ударних автономних систем.

У нас існує окрема бригада подібних дронів, які використовують як надводні, так і підводні дрони. І не тільки для розвідки та розмінування, а й для нанесення вогневого ураження. Роблять вони це успішно, - пояснює Плетенчук.

За його словами, завдяки роботі українських військових здатності Чорноморського флоту окупаційної російської армії останнім часом значно зменшились.

Завдяки протидії,  яку ми чинимо в морі, вони вимушені триматися подалі, обмежені в своїх діях. І відповідно, в якійсь мірі можна сказати, що вони зараз знаходяться в обороні. На жаль, ворог ще має носії крилатих ракет, незважаючи на проблеми з логістикою, які в них безперечно виникли через те, що вони були вимушені передислокувати свої кораблі до Новоросійська та навіть до Туапсе періодично перекидають. Однак ми продовжуємо рухатись у цьому напрямку і будемо розширбвати наш вплив за першої ж можливості, - зазначив речник ВМС ЗСУ.

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