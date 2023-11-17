У ВМС назвали кількість ліквідованих кораблів Чорноморського флоту

Завдяки протидії, яку ми чинимо в морі, вони вимушені триматися подалі, обмежені в своїх діях. І відповідно, в якійсь мірі можна сказати, що вони зараз знаходяться в обороні. На жаль, ворог ще має носії крилатих ракет, незважаючи на проблеми з логістикою, які в них безперечно виникли через те, що вони були вимушені передислокувати свої кораблі до Новоросійська та навіть до Туапсе періодично перекидають. Однак ми продовжуємо рухатись у цьому напрямку і будемо розширбвати наш вплив за першої ж можливості, - зазначив речник ВМС ЗСУ.