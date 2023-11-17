У ВМС назвали кількість ліквідованих кораблів Чорноморського флоту

Українські військові від початку розв'язаної Кремлем злочинної війни вже знищили 15 військових кораблів Чорноморського флоту злочинної армїі РФ та ще 12 - пошкодили.
Що відомо про успішне знищення українськими військовими Чорноморського флоту РФ
За інформацією речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, за допомогою ударних морських дронів було повністю знищено 15 російських військових кораблів і ще 12 пошкоджено та виведено з ладу.
Він зазначив, що українські військові демонструють новий рівень застосування ударних автономних систем.
За його словами, завдяки роботі українських військових здатності Чорноморського флоту окупаційної російської армії останнім часом значно зменшились.
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