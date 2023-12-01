Перехватывает баллистику. В Украине разрабатывают ЗРК "Коралл"

Среди основных приоритетов Министерства обороны Украины на 2024 год – усиление противовоздушного щита Украины, в том числе производство зенитно-ракетных комплексов типа "Коралл".

Украинский ЗРК "Коралл": что известно

Министерство обороны Украины совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности на следующий год увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники.

Главное внимание будет уделяться производству средств противовоздушной обороны – от обычных переносных зенитно-ракетных комплексов до систем ПВО с дальностью более 100 километров (вроде ЗРК «Коралл»).

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Конструкторское бюро "Луч" приступило к работе над проектом еще в 2016 году. Впервые макет управляемой зенитной ракеты комплекса "Коралл" продемонстрировали уже в 2021 году вместе с другими изделиями госпредприятия.

Особенностью "Корала", как рассказывал ранее генеральный директор ДККБ "Луч" Олег Коростелев, является то, что при разработке используются отработанные и выверенные компоненты.

Среди возможностей ракеты:

дальность полета – 30-40 км;

длина – 4,33 метра;

максимальный диаметр – 260 мм;

вес – 300 кг, из которых 25 приходятся на боевую часть;

высота – в тот момент "в буклетах" она была определена в 10 километров.

Благодаря своей унифицированности, "Коралл" может применяться с сухопутной и морской платформы, в том числе и цепляться на самолеты в качестве ракеты "воздух-воздух".

Во время выставки "Оружие и Безопасность-21" выяснилось, что "Луч" работал на тот момент над линейкой зенитных ракетных комплексов с дальностями действия в 10, 30-40 и 100 км.

По состоянию на середину 2021 года глава КБ "Луч" говорил, что, по его мнению, готовность комплекса средней дальности составляет около 70%.

Как писало Defense Express, наземная версия "Корала" соответствует концепции "легкого" мобильного ЗРК "малого-среднего" радиуса действия. ЗРК можно назначить для прикрытия конкретных объектов, например авиабаз, портов, промышленных центров и прочего.

Ракету технически возможно применить в качестве ракеты "воздух-воздух" благодаря ее небольшой массе и длине. В качестве примера ракета для Су-27, в зависимости от версии, имеет вес до 350 килограммов и длину до 4,8 метра.

В частности, в случае интеграции с истребителем дальность полета ракеты может возрасти.

"Коралл" способен уничтожать любые аэродинамические цели, как пример:

вертолеты;

самолеты;

БПЛА.

В частности эту ракету можно применить против баллистических ракет, или наземных или надводных целей.

Что сегодня защищает Украину от баллистических ракет?

Главной проблемой баллистических ракет (например, "Искандеров" или "Кинжалов") является то, что на финальном участке они летят почти вертикально и в огромных целях. Из-за этих условий комплексы NASAMS и IRIS-T или украинские С-300 не могут эффективно эффективно противодействовать им.

Принципом действия зенитных ракет является подрыв у объекта перехвата. В таком случае баллистическая ракета получает лишь частичные повреждения, однако благодаря тяжелой боеголовке достигнет необходимого поражения даже при отклонении на десятки метров от цели.

В то же время, средств против баллистики пока недостаточно для того, чтобы обезопасить всю страну.

По состоянию на ноябрь известно, что на боевом дежурстве находятся:

одна система SAMP-T;

два дивизиона Patriot.

В то же время, ожидается поставка еще одного комплекса Patriot от Германии.

На фоне того, как Patriot развеял миф о невозможности сбивания "Кинжала", пока нет данных о результатах работы ЗРК SAMP-T. Как объяснял бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, Франция и Италия не желают распространять информацию такого рода.