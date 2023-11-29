Может ли Украина по количеству вооружения сравняться с РФ — объяснение Минобороны

Сейчас в Минобороны Украины решают вопрос достижения паритета в вооружениях со страной-агрессорой, развязавшей преступную войну.
Что известно о возможности Украины достичь паритета в вооружениях из РФ
По словам заместителя главы Минобороны Ивана Гаврилюка, пока пока рано говорить о достижении паритета в вооружениях, однако Украина активно работает над реализацией этого.
Он подчеркнул, что ключевое внимание сейчас сосредоточено на производстве систем ПВО.
Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности разработан порядок снабжения данного вооружения и техники для усиления возможностей нашей армии.
Что известно о производстве и использовании изготовленного в Украине оружия
Гаврилюк добавил, что на вооружение принимаются и образцы оружия украинского производства.
По его словам, речь о переносных ЗРК, системах ПВО с дальностью действия более 100 км.
Заместитель главы Минбороны напомнил об упрощении нормативно-правовой базы, позволяющей в период менее 20 принять на вооружение новые образцы.
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