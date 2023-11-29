Может ли Украина по количеству вооружения сравняться с РФ — объяснение Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации

Может ли Украина по количеству вооружения сравняться с РФ — объяснение Минобороны

Военная техника ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Сейчас в Минобороны Украины решают вопрос достижения паритета в вооружениях со страной-агрессорой, развязавшей преступную войну.

Что известно о возможности Украины достичь паритета в вооружениях из РФ

По словам заместителя главы Минобороны Ивана Гаврилюка, пока пока рано говорить о достижении паритета в вооружениях, однако Украина активно работает над реализацией этого.

Мы над этим работаем. Согласно задачам, определенным Верховным главнокомандующим на 2024 год, мы принимаем все меры, как Министерство обороны Украины совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности по наращиванию нашего оборонно-промышленного комплекса и увеличению в разы производства ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники, - отметил Гаврилюк.

Он подчеркнул, что ключевое внимание сейчас сосредоточено на производстве систем ПВО.

Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности разработан порядок снабжения данного вооружения и техники для усиления возможностей нашей армии.

Что известно о производстве и использовании изготовленного в Украине оружия

Гаврилюк добавил, что на вооружение принимаются и образцы оружия украинского производства.

По его словам, речь о переносных ЗРК, системах ПВО с дальностью действия более 100 км.

Заместитель главы Минбороны напомнил об упрощении нормативно-правовой базы, позволяющей в период менее 20 принять на вооружение новые образцы.

Весь бюджет, выделяемый в этом году на Силы обороны, будет практически весь направлен на оборонно-промышленный комплекс, - отметил Гаврилюк.

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