Может ли Украина по количеству вооружения сравняться с РФ — объяснение Минобороны

Сейчас в Минобороны Украины решают вопрос достижения паритета в вооружениях со страной-агрессорой, развязавшей преступную войну.

Что известно о возможности Украины достичь паритета в вооружениях из РФ

По словам заместителя главы Минобороны Ивана Гаврилюка, пока пока рано говорить о достижении паритета в вооружениях, однако Украина активно работает над реализацией этого.

Мы над этим работаем. Согласно задачам, определенным Верховным главнокомандующим на 2024 год, мы принимаем все меры, как Министерство обороны Украины совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности по наращиванию нашего оборонно-промышленного комплекса и увеличению в разы производства ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники, - отметил Гаврилюк. Поделиться

Он подчеркнул, что ключевое внимание сейчас сосредоточено на производстве систем ПВО.

Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности разработан порядок снабжения данного вооружения и техники для усиления возможностей нашей армии.

Что известно о производстве и использовании изготовленного в Украине оружия

Гаврилюк добавил, что на вооружение принимаются и образцы оружия украинского производства.

По его словам, речь о переносных ЗРК, системах ПВО с дальностью действия более 100 км.

Заместитель главы Минбороны напомнил об упрощении нормативно-правовой базы, позволяющей в период менее 20 принять на вооружение новые образцы.