Президент Чехии Петр Павел заявил о замедлении необходимых Украине поставок вооружений для достижения успеха в развязанной Россией преступной войне.
Что известно о замедлении поставок западных вооружений Украине
Петр Павел в комментарии журналистам ČTK подчеркнул, что замедление поставок вооружений Украине и сокращение их объемов является не лучшим решением в преддверии зимы.
По его словам, контрнаступление украинских военных проходит не так, как ожидалось, в частности, из-за того, что поставки западных вооружений Украине не были оперативными, масштабными, а время, потраченное на подготовку, дало преступной армии РФ укрепить оборону в ожидании контрнаступления украинских военных. .
Петр Павел также признал, что поставки вооружений Украине продолжают тормозиться и не предоставляются в необходимых объемах.
Он отметил, что вполне логично, что украинские военные ощущают сильную усталость и все больше разочаровываются в западной поддержке.
Президент Чехии указал, что война России против Украины несет с собой "большой риск", а именно усталость от войны, которую испытывают не только воюющие стороны, но и все страны, которые поддерживают одну из них.
Что известно о сокращении объемов военной помощи Украине от США
По информации журналистов ABC News, после нападения палестинских террористов ХАМАС на Израиль 7 октября и начала военной операции ЦАХАЛа на территории сектора Газа США сократили поставки крайне необходимых украинским военным боеприпасам стандарта НАТО более чем на 30%.
В последние недели американские чиновники неоднократно заявляли, что поставки оружия Израилю не будут иметь никакого влияния на войну в Украине.
По словам собеседника журналистов, поставки этих жизненно необходимых артиллерийских снарядов составляют "около 60 – 70% от общего объема поставок в Украину".
Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства, однако, заявил ABC News, что сокращение боеприпасов не имеет "совершенно никакого отношения к происходящему в Газе".
По его словам, пакеты президентских полномочий по сокращению вооружений "начинают готовиться за несколько недель до того, поэтому нет никакой связи между происходящим в Газе и происходящим в Украине".
В то же время, во время своего визита в Украину глава Пентагона Ллойд Остин объявил о новом пакете безопасности помощи Украине на сумму $100 миллионов, который включает в себя неопределенное количество 155-мм артиллерийских снарядов, соответствующих стандартам НАТО.
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