Президент Чехии заявил о замедлении поставок оружия в Украину

Что известно о замедлении поставок западных вооружений Украине

Петр Павел в комментарии журналистам ČTK подчеркнул, что замедление поставок вооружений Украине и сокращение их объемов является не лучшим решением в преддверии зимы.

Это не лучшая отправная точка для того, чтобы пережить тяжелую зиму и добиться успеха против противника, который использовал все свое время, усвоил свои уроки, приумножил свое военное производство, активизировал планы военного производства и сегодня способен поставить в Украину столько же или больше техники и боеприпасов. чем мы способны поставить с Запада, - отмечает президент Чехии. Поделиться

По его словам, контрнаступление украинских военных проходит не так, как ожидалось, в частности, из-за того, что поставки западных вооружений Украине не были оперативными, масштабными, а время, потраченное на подготовку, дало преступной армии РФ укрепить оборону в ожидании контрнаступления украинских военных. .

Петр Павел также признал, что поставки вооружений Украине продолжают тормозиться и не предоставляются в необходимых объемах.

Он отметил, что вполне логично, что украинские военные ощущают сильную усталость и все больше разочаровываются в западной поддержке.

Президент Чехии указал, что война России против Украины несет с собой "большой риск", а именно усталость от войны, которую испытывают не только воюющие стороны, но и все страны, которые поддерживают одну из них.

Это приведет к тому, что будет расти давление на то, чтобы закончить конфликт каким-либо соглашением. Соглашение, если оно будет достигнуто, конечно, будет базироваться на реальной ситуации на поле боя, – подчеркнул Павел. Поделиться

Что известно о сокращении объемов военной помощи Украине от США

По информации журналистов ABC News, после нападения палестинских террористов ХАМАС на Израиль 7 октября и начала военной операции ЦАХАЛа на территории сектора Газа США сократили поставки крайне необходимых украинским военным боеприпасам стандарта НАТО более чем на 30%.

155-мм артиллерийские снаряды, пожалуй, являются важнейшими боеприпасами для Украины в ее борьбе с российскими войсками, и некоторые американские запасы, которые предназначались для украинских войск, были перенаправлены в Израиль, - говорится в материале издания. Поделиться

В последние недели американские чиновники неоднократно заявляли, что поставки оружия Израилю не будут иметь никакого влияния на войну в Украине.

Они говорили нам, что это не повлияет на обязательства, но это повлияло, - заявил один из украинских чиновников. Поделиться

По словам собеседника журналистов, поставки этих жизненно необходимых артиллерийских снарядов составляют "около 60 – 70% от общего объема поставок в Украину".

Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства, однако, заявил ABC News, что сокращение боеприпасов не имеет "совершенно никакого отношения к происходящему в Газе".

По его словам, пакеты президентских полномочий по сокращению вооружений "начинают готовиться за несколько недель до того, поэтому нет никакой связи между происходящим в Газе и происходящим в Украине".

В то же время, во время своего визита в Украину глава Пентагона Ллойд Остин объявил о новом пакете безопасности помощи Украине на сумму $100 миллионов, который включает в себя неопределенное количество 155-мм артиллерийских снарядов, соответствующих стандартам НАТО.