Президент Чехії заявив про гальмування поставок зброї до України

Президент Чехії Петр Павел заявив про гальмування необхідних Україні поставок озброєнь для досягнення успіху у розв'язаній Росією злочинній війні.
Що відомо про гальмування поставок західних озброєнь Україні
Петр Павел у коментарі журналістам ČTK підкреслив, що гальмування поставок озброєнь Україні і скорочення їхніх обсягів є не найкращим рішенням напередодні зими.
За його словами, контрнаступ українських військових проходить не так, як очікувалось, зокрема, через те, що поставки західних озброєнь Україні не були оперативними, масштабними, а час, який було витрачено на підготовку, дав злочинній армії РФ зміцнити оборону в очікуванні контрнаступу українських військових.
Петр Павел також визнав, що поставки озброєнь Україні продовжують гальмуватись і не надаються у необхідних обсягах.
Він зазначив, що цілком логічно, що українські військові відчувають сильну втому і все більше розчаровуються у західній підтримці.
Президент Чехії вказав, що війна Росії проти України несе із собою "великий ризик", а саме втому від війни, яку відчувають не тільки сторони, що воюють, але й усі країни, які підтримують одну з них.
Що відомо про скорочення обсягів військової допомоги Україні від США
За інформацією журналістів ABC News, після нападу палестинських терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та початку військової операції ЦАХАЛа на території сектора Гази США скоротили поставки вкрай необхідних українським військовим боєприпасів стандарту НАТО більше, ніж на 30%.
Протягом останніх тижнів американські посадовці неодноразово заявляли, що постачання зброї Ізраїлю не матиме жодного впливу на війну в Україні.
За словами співрозмовника журналістів, поставки цих життєво необхідних артилерійських снарядів складають "близько 60 - 70% від загального обсягу поставок в Україну.
Високопоставлений представник американського оборонного відомства, однак, заявив ABC News, що скорочення боєприпасів не має "абсолютно ніякого відношення до того, що відбувається в Газі".
За його словами, пакети президентських повноважень щодо скорочення озброєнь "починають готуватися за кілька тижнів до того, тому немає ніякого зв'язку між тим, що відбувається в Газі, і тим, що відбувається в Україні".
У той же час під час свого візиту в Україну очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні на суму $100 мільйонів, який включає в себе невизначену кількість 155-мм артилерійських снарядів, що відповідають стандартам НАТО.
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