Президент Чехії заявив про гальмування поставок зброї до України

Що відомо про гальмування поставок західних озброєнь Україні

Петр Павел у коментарі журналістам ČTK підкреслив, що гальмування поставок озброєнь Україні і скорочення їхніх обсягів є не найкращим рішенням напередодні зими.

Це не найкраща відправна точка для того, щоб пережити важку зиму і досягти успіху проти супротивника, який використав весь свій час, засвоїв свої уроки, примножив своє військове виробництво, активізував плани військового виробництва й сьогодні здатен поставити в Україну стільки ж або більше техніки і боєприпасів, ніж ми здатні поставити із Заходу, - зазначає президент Чехії. Поширити

За його словами, контрнаступ українських військових проходить не так, як очікувалось, зокрема, через те, що поставки західних озброєнь Україні не були оперативними, масштабними, а час, який було витрачено на підготовку, дав злочинній армії РФ зміцнити оборону в очікуванні контрнаступу українських військових.

Петр Павел також визнав, що поставки озброєнь Україні продовжують гальмуватись і не надаються у необхідних обсягах.

Він зазначив, що цілком логічно, що українські військові відчувають сильну втому і все більше розчаровуються у західній підтримці.

Президент Чехії вказав, що війна Росії проти України несе із собою "великий ризик", а саме втому від війни, яку відчувають не тільки сторони, що воюють, але й усі країни, які підтримують одну з них.

Це призведе до того, що зростатиме тиск на те, щоб закінчити конфлікт якоюсь угодою. Угода, якщо вона буде досягнута, звичайно, буде базуватися на реальній ситуації на полі бою, - підкреслив Павел. Поширити

Що відомо про скорочення обсягів військової допомоги Україні від США

За інформацією журналістів ABC News, після нападу палестинських терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та початку військової операції ЦАХАЛа на території сектора Гази США скоротили поставки вкрай необхідних українським військовим боєприпасів стандарту НАТО більше, ніж на 30%.

155-мм артилерійські снаряди є, мабуть, найважливішими боєприпасами для України в її боротьбі з російськими військами, і деякі американські запаси, які призначалися для українських військ, були перенаправлені до Ізраїлю, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Протягом останніх тижнів американські посадовці неодноразово заявляли, що постачання зброї Ізраїлю не матиме жодного впливу на війну в Україні.

Вони говорили нам, що це не вплине на зобов'язання, але це вплинуло, - заявив один з українських високопосадовців. Поширити

За словами співрозмовника журналістів, поставки цих життєво необхідних артилерійських снарядів складають "близько 60 - 70% від загального обсягу поставок в Україну.

Високопоставлений представник американського оборонного відомства, однак, заявив ABC News, що скорочення боєприпасів не має "абсолютно ніякого відношення до того, що відбувається в Газі".

За його словами, пакети президентських повноважень щодо скорочення озброєнь "починають готуватися за кілька тижнів до того, тому немає ніякого зв'язку між тим, що відбувається в Газі, і тим, що відбувається в Україні".

У той же час під час свого візиту в Україну очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні на суму $100 мільйонів, який включає в себе невизначену кількість 155-мм артилерійських снарядів, що відповідають стандартам НАТО.