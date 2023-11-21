Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва оголосив про виділення його урядом нового пакета військової допомоги Україні.

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від Німеччини

За словами глави Міноборони Німеччини під час зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим, у новому пакеті допомоги Україні вартістю в 1,3 млрд євро будуть 4 системи ППО IRIS-T, 20 тис снарядів калібру 155-мм, 8 тис протитанкових мін та інші озброєння.

Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією, - зазначив Пісторіус. Поширити

Він також заперечив зрушення у питанні поставок Україні далекобійних ракет Taurus, однак зазначив, що у наступному році Німеччина планує передати Україні 140 тис артснарядів калібру 155-мм.

При цьому Рустем Умєров підкреслив, що переговори щодо поставок ракет Taurus тривають.

По питанню Taurus я підтримую свого колегу. Ми працюємо, поки рішення немає, - зазначив глава Міноборони України. Поширити

Що ще Україна отримає у новому пакеті допомоги від Німеччини

За інформацією журналістів видання Bild, у новому пакеті допомоги Україна також отримає 60 високотехнологічних розвідувальних БпЛА різних типів, а також понад два десятки радарних систем для ідентифікації БпЛА противника.

Впродовж наступного року федеральний уряд має намір виготовити до 130 тис артилерійських снарядів стандарту НАТО, а потім доставити їх в Україну. Необхідна умова – відповідне нарощування промислового виробництва, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Це вже третій транш зенітно-ракетних комплексів IRIS, який Німеччина пообіцяла поставити Україні з початку війни. Три системи з першого траншу вже поставлені, а четверта має надійти цієї зими. Другий транш з чотирьох систем запланований на 2024 рік, а третій – на 2025 рік.