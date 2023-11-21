Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине

Глава Минобороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев объявил о выделении его правительством нового пакета военной помощи Украине.

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от Германии

По словам главы Минобороны Германии во время встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым, в новом пакете помощи Украине стоимостью в 1,3 млрд евро будут 4 системы ПВО IRIS-T, 20 тыс. снарядов калибра 155-мм, 8 тыс. противотанковых мин и другие вооружения.

Это пятый такой пакет из прошлой зимы. И я уверен, что он поможет вам в вашей борьбе с российской агрессией, – отметил Писториус. Поделиться

Он также опроверг сдвиги в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, однако отметил, что в следующем году Германия планирует передать Украине 140 тыс. артснарядов калибра 155-мм.

При этом Рустем Умеров подчеркнул, что переговоры по поставкам ракет Taurus продолжаются.

По вопросу Taurus я поддерживаю своего коллегу. Мы работаем, пока решения нет, – отметил глава Минобороны Украины. Поделиться

Что еще Украина получит в новом пакете помощи от Германии

По информации журналистов издания Bild, в новом пакете помощи Украина также получит 60 высокотехнологичных разведывательных БПЛА разных типов, а также более двух десятков радарных систем для идентификации БПЛА противника.

В следующем году федеральное правительство намерено изготовить до 130 тыс. артиллерийских снарядов стандарта НАТО, а затем доставить их в Украину. Необходимое условие – соответствующее наращивание промышленного производства, говорится в материале издания. Поделиться

Это уже третий транш зенитно-ракетных комплексов IRIS, который пообещала Германия поставить Украине с начала войны. Три системы из первого транша уже поставлены, а четвертая должна поступить этой зимой. Второй транш из четырех систем запланирован на 2024 год, а третья – на 2025 год.