Крупнейший поставщик оружия — Россия. Бойцы Интернационального легиона показали трофейные АК — видео

Трофейное оружие Интернационального легиона

Сегодня мы поговорим о крупнейшем поставщике вооружения в мире. Это – Российская Федерация. И мы поговорим о трофейных видах вооружения. Классический АК-74 произведен в 1984 году. Для тех, кто не знает, первые цифры в начале серийного номера в автомате Калашникова — это год, когда он был произведен. Поделиться

Бойцы рассказывают, что это классический АК, в котором нет ничего особенного.

Демонстрируя два поколения автомата АК-12, получивших на линии боевого столкновения, боец рассказывает, что первое поколение было произведено в 2018 году.

Вы можете увидеть разницу между АК-12 первого и второго поколения и АК-74. Должен сказать, что в комплектации автомата нет существенной разницы. Главные отличия, которые разработчики добавили, это три вида ведения огня — полуавтоматический, автоматический и стрельба очередью. Чистящие средства у классического автомата АК-74 размещены позади приклада, тогда как у АК-12 они размещены в рукоятке винтовки. Поделиться

Также перемены произошли в размещении металлического прицела. Его переместили внутри автомата в задней части винтовки, ближе к стрелку, и сделали его диоптрическим.

Видимой разницы со вторым поколением нет, по словам бойцов, за исключением рукоятки, приклада и прицела.

Эти автоматы были произведены, в частности, вот этот в 2018, а этот совершенно новый, однако уже в наших руках, в 2023-м. Что мы можем сказать по поводу этих винтовок? Что ж, они и не хорошие, и не плохие. Просто обычные автоматы Калашникова с тактической точки зрения и все. Поделиться

Бойцы говорят, что новые автоматы изготовлены из довольно дешевых металлов, поэтому их довольно часто заклинает.

А теперь немного предыстории. Короче говоря, этот АК мы получили у военнопленного из подразделения Шторм Z. Самое веселое, как он сказал сам, что ему достался автомат производства 2023 года. Когда мы спросили того парня, откуда у них такие современные виды винтовок, он мне сказал, что у него возник тот же вопрос к своему командованию. И им сказали, что автоматы Ак-74 уже кончаются на складах хранения. Потому им выдают новые современные автоматы с новейшими системами вооружения. Поделиться

Фильм об Интернациональном легионе ВСУ

Online.UA при содействии ГУР МО Украины создала документальный проект "Интернациональный Легион. Воля без границ", в которой собраны впечатляющие истории иностранцев, воюющих в составе Вооруженных сил Украины против армии РФ с начала полномасштабного вторжения России.