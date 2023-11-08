Крупнейший поставщик оружия — Россия. Бойцы Интернационального легиона показали трофейные АК — видео

Бойцы рассказывают, что это классический АК, в котором нет ничего особенного.
Демонстрируя два поколения автомата АК-12, получивших на линии боевого столкновения, боец рассказывает, что первое поколение было произведено в 2018 году.
Также перемены произошли в размещении металлического прицела. Его переместили внутри автомата в задней части винтовки, ближе к стрелку, и сделали его диоптрическим.
Видимой разницы со вторым поколением нет, по словам бойцов, за исключением рукоятки, приклада и прицела.
Бойцы говорят, что новые автоматы изготовлены из довольно дешевых металлов, поэтому их довольно часто заклинает.
Фильм об Интернациональном легионе ВСУ
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