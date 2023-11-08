Найбільший постачальник зброї — Росія. Бійці Інтернаціонального легіону показали трофейні АК — відео

Бійці розповідають, що це класичний АК, у якому немає нічого особливого.
Демонструючи два покоління автомата АК-12, які здобули на лінії бойового зіткнення, боєць розповідає, що перше покоління було вироблено у 2018 році.
Також зміни відбулися в розміщенні металевого прицілу. Його перемістили із середини автомата до задньої частини гвинтівки, ближче до стрільця, і зробили його діоптричним.
Видимої різниці з другим поколінням немає, за словами бійців, за винятком рукоятки, прикладу та прицілу.
Бійці кажуть, що новіші автомати вироблені з доволі дешевих металів, тому їх доволі часто заклинює.
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