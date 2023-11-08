Найбільший постачальник зброї — Росія. Бійці Інтернаціонального легіону показали трофейні АК — відео

Трофейна зброя Інтернаціонального легіону

Сьогодні ми поговоримо про найбільшого постачальника озброєння у світі. Це - Російська Федерація. І ми поговоримо про трофейні види озброєння. Класичний АК-74 вироблений у 1984 році. Для тих, хто не знає, то перші цифри на початку серійного номера в автоматі Калашникова — це рік, коли він був вироблений. Поширити

Бійці розповідають, що це класичний АК, у якому немає нічого особливого.

Демонструючи два покоління автомата АК-12, які здобули на лінії бойового зіткнення, боєць розповідає, що перше покоління було вироблено у 2018 році.

Ви можете побачити різницю між АК-12 першого та другого покоління та Ак-74. Маю сказати, що в комплектації автомата немає суттєвої різниці. Головні відмінності, які розробники додали, це три ведення вогню — напівавтоматичний, автоматичний та стрільба чергами. Засоби для чистки у класичного автомата АК-74 розміщені позаду приклада, тоді як у АК-12 вони розміщені в рукоятці гвинтівки. Поширити

Також зміни відбулися в розміщенні металевого прицілу. Його перемістили із середини автомата до задньої частини гвинтівки, ближче до стрільця, і зробили його діоптричним.

Видимої різниці з другим поколінням немає, за словами бійців, за винятком рукоятки, прикладу та прицілу.

Ці автомати були вироблені, зокрема ось цей у 2018, а цей зовсім новий, однак уже в наших руках, у 2023-му. Що ми можемо сказати з приводу цих гвинтівок? Що ж, вони і не хороші, і не погані. Просто звичайні автомати Калашникова з тактичної точки зору, і все. Поширити

Бійці кажуть, що новіші автомати вироблені з доволі дешевих металів, тому їх доволі часто заклинює.

А тепер трошки передісторії. Коротко кажучи, цей АК ми здобули у військовополоненого з підрозділу Шторм Z. Найвеселіше те, як він сказав сам, що йому дістався автомат виробництва 2023 року. Коли ми запитали того хлопця, звідки у них такі сучасні види гвинтівок, то він мені сказав, що в нього виникло те ж саме питання до свого командування. І їм сказали, що автомати Ак-74 вже закінчуються на складах зберігання. Тому їм видають нові сучасні автомати з новітніми системами озброєння. Поширити

Фільм про Інтернаціональний легіон ЗСУ

Online.UA за сприяння ГУР МО України створила документальний проєкт "Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів", у якій зібрані вражаючі історії іноземців, які воюють у складі Збройних сил України проти армії РФ від початку повномасштабного вторгнення Росії.