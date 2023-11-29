Чи може Україна за кількістю озброєння зрівнятись із РФ — пояснення Міноборони

Наразі в Міноборони України вирішують питання досягнення парітету в озброєннях із країною-агресоркою, що розв'язала злочинну війну.

Що відомо про змогу України досягти парітету в озброєннях із РФ

За словами заступника глави Міноборони Івана Гаврилюка, наразі поки рано говорити про досягнення парітету у озброєннях, однак Україна активно працює над реалізацією цього.

Ми над цим працюємо. Відповідно до завдань визначених Верховним головнокомандувачем на 2024 рік, ми вживаємо усі заходи, як Міністерство оборони України сумісно із Міністерством стратегічних галузей промисловості щодо нарощування нашого оборонно промислового комплексу й збільшення в рази виробництва ракет, боєприпасів, озброєння й військової техніки, - зазначив Гаврилюк. Поширити

Він підкреслив, що ключова увага наразі зосереджена на виробництві систем ППО.

Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості розроблений порядок постачання даного озброєння та техніки для посилення спроможностей нашої армії.

Що відомо про виробництво та використання виготовленої в Україні зброї

Гаврилюк додав, що на озброєння приймаються і зразки зброї українського виробництва.

За його словами, мова про переносні ЗРК, системи ППО із дальністю дії в понад 100 км.

Заступник глави Мінборони нагадав про спрощення нормативно-правової бази, яка дозволяє у період менше 20 прийняти на озброєння нові зразки.