Чи може Україна за кількістю озброєння зрівнятись із РФ — пояснення Міноборони

Наразі в Міноборони України вирішують питання досягнення парітету в озброєннях із країною-агресоркою, що розв'язала злочинну війну.
Що відомо про змогу України досягти парітету в озброєннях із РФ
За словами заступника глави Міноборони Івана Гаврилюка, наразі поки рано говорити про досягнення парітету у озброєннях, однак Україна активно працює над реалізацією цього.
Він підкреслив, що ключова увага наразі зосереджена на виробництві систем ППО.
Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості розроблений порядок постачання даного озброєння та техніки для посилення спроможностей нашої армії.
Що відомо про виробництво та використання виготовленої в Україні зброї
Гаврилюк додав, що на озброєння приймаються і зразки зброї українського виробництва.
За його словами, мова про переносні ЗРК, системи ППО із дальністю дії в понад 100 км.
Заступник глави Мінборони нагадав про спрощення нормативно-правової бази, яка дозволяє у період менше 20 прийняти на озброєння нові зразки.
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