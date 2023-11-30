Украина планирует в следующем году увеличить производство ракет и техники — Минобороны
Категория
Украина
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Украина планирует в следующем году увеличить производство ракет и техники — Минобороны

Минобороны Украины
Боеприпасы ВСУ
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В следующем году в Украине планируется значительно увеличить производство различных видов вооружений, в частности, систем ПВО.

Что известно о планах Минобороны по увеличению производства вооружений

В Минобороны отметили, что речь идет о широкой линейке систем ПВО, от обычных переносных ЗРК до систем с дальностью поражения более 100 км, типа ЗРК "Коралл".

Заместитель главы Минобороны генерал-лейтенанта Иван Гаврилюк отметил, что совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности МОУ хочет в 2024 году увеличить производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники в несколько раз.

По его словам, в утвержденном бюджете на оборону на следующий год предусмотрено выделение около 175 млрд. грн. на закупку ракет и боеприпасов.

Это позволит Силам обороны Украины "достойно противостоять российской агрессии", подчеркнул представитель Минобороны.

В ведомстве констатируют, что приоритетами на 2024 год станет усиление противовоздушного щита Украины и развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Что известно о ряде важных совещаний Зеленского в Запорожской области

Президент Владимир Зеленский провел ряд важных совещаний в Запорожье. В частности, обсудил вопрос укрепления приграничных территорий.

Только что провел в Запорожье два важных совещания. Оперативную – с военными, с генералами Тарнавским, Москалевым, Литвиновым и всеми, кто отвечает за оборону здесь, именно в Запорожье, - отметил Зеленский.

Еще одно совещание, как подчеркнул президент, было фактически общегосударственным.

Он обсудил вопросы укрепления по всем основным направлениям, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений.

Конечно, это, прежде всего, Авдеевское, Марьинское и другие направления на Донетчине – максимум внимания. Харьковщина – это Купянское направление, а также оборонная линия Купянск – Лиман. И вся Харьковщина и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская область, Волынь. Также юг – Херсонская область, – подчеркнул глава государства.

Президент рассказал, что выслушал доклады областных властей, всех соответствующих военных руководителей, министра обороны Рустема Умерова, генерала Александра Павлюка.

Обсудили привлечение ресурсов, мотивацию, в частности, и частного бизнеса в этой работе, финансирование. Приоритет очевиден. Благодарен всем, кто работает именно на таком строительстве, на производстве материалов, – добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что кроме этого также обсуждались и те потребности, по которым Украина будет работать с партнерами для усиления защитных линий.

Отдельное внимание - это строительство укрытий в школах, в частности, здесь, в Запорожье и области, чтобы дети могли учиться по крайней мере в смешанном формате - и офлайн также, - отметил Зеленский.

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