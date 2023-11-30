Україна планує у наступному році збільшити виробництво ракет та техніки — Міноборони

Що відомо про плани Міноборони щодо збільшення виробництва озброєнь

У Міноборони зазначили, що мова йде про широку лінійку систем ППО, від звичайних переносних ЗРК, до систем із дальністю ураження понад 100 км, на кшталт ЗРК "Корал".

Заступник глави Міноборони, генерал-лейтенанта Іван Гаврилюк зазначив, що спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості МОУ хоче у 2024 році збільшити виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки у кілька разів.

За його словами, у затвердженному бюджеті на оборону на наступний рік передбачено виділення близько 175 млрд грн на закупівлю ракет та боєприпасів.

Це дозволить Силам оборони України "гідно протистояти російській агресії", наголосив представник Міноборони.

У відомстві констатують, що пріоритетами на 2024 рік стане посилення протиповітряного щита України та розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Що відомо про низку важливих нарад Зеленського у Запорізькій області

Президент Володимир Зеленський провів низку важливих нарад в Запоріжжі. Зокрема обговорив питання укріплення прикордонних територій.

Щойно провів у Запоріжжі дві важливі наради. Оперативну – з військовими, з генералами Тарнавським, Москальовим, Литвиновим та всіма, хто відповідає за оборону тут, саме на Запоріжжі, - зазначив Зеленський. Поширити

Ще одна нарада, як підкреслив президент, була фактично загальнодержавною.

Він обговорив питання укріплення на всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись з будівництвом споруд.

Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги. Харківщина - це Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ – Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь. Також південь - Херсонська область, - наголосив глава держави. Поширити

Президент розповів, що вислухав доповіді обласних влад, усіх відповідних військових керівників, міністра оборони Рустема Умєрова, генерала Олександра Павлюка.

Обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі, фінансування. Пріоритет очевидний. Вдячний усім, хто працює саме на такому будівництві, на виробництві матеріалів, - додав Зеленський. Поширити

Президент наголосив, що крім цього також обговорювались й ті потреби, щодо яких Україна працюватиме з партнерами для посилення захисних ліній.