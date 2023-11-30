Україна планує у наступному році збільшити виробництво ракет та техніки — Міноборони

Наступного року в Україні планують значно збільшити виробництво різних видів озброєнь, зокрема, систем ППО.
Що відомо про плани Міноборони щодо збільшення виробництва озброєнь
У Міноборони зазначили, що мова йде про широку лінійку систем ППО, від звичайних переносних ЗРК, до систем із дальністю ураження понад 100 км, на кшталт ЗРК "Корал".
Заступник глави Міноборони, генерал-лейтенанта Іван Гаврилюк зазначив, що спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості МОУ хоче у 2024 році збільшити виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки у кілька разів.
За його словами, у затвердженному бюджеті на оборону на наступний рік передбачено виділення близько 175 млрд грн на закупівлю ракет та боєприпасів.
Це дозволить Силам оборони України "гідно протистояти російській агресії", наголосив представник Міноборони.
У відомстві констатують, що пріоритетами на 2024 рік стане посилення протиповітряного щита України та розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу.
Що відомо про низку важливих нарад Зеленського у Запорізькій області
Президент Володимир Зеленський провів низку важливих нарад в Запоріжжі. Зокрема обговорив питання укріплення прикордонних територій.
Ще одна нарада, як підкреслив президент, була фактично загальнодержавною.
Він обговорив питання укріплення на всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись з будівництвом споруд.
Президент розповів, що вислухав доповіді обласних влад, усіх відповідних військових керівників, міністра оборони Рустема Умєрова, генерала Олександра Павлюка.
Президент наголосив, що крім цього також обговорювались й ті потреби, щодо яких Україна працюватиме з партнерами для посилення захисних ліній.
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