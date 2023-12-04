У РФ підтвердили ліквідацію генерала Завадського на війні в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

У РФ підтвердили ліквідацію генерала Завадського на війні в Україні

Генерал
Джерело:  online.ua

Губернатор Воронезької області РФ Гусєв підтвердив ліквідацію в Україні заступника командувача 14-го армійського корпусу генерал-майора Володимира Завадського.

В Україні ліквідовано заступника командира армії РФ Завадського

За словами Гусєва, Завадський загинув "на бойовому посту у зоні проведення спецоперації". Більше подробиць не повідомляється.

Раніше про смерть Завадського повідомили в Міжрегіональній громадській організації випускників Московського вищого військового командного училища "Кремль".

За попередньою інформацією, Завадський підірвався на міні в тилу, а мінування встановлював сусідній підрозділ, щоби захиститися від ДРГ. Тепер загибель намагаються списати на артилерійській обстріл українських військових.

Скільки генералів РФ ліквідовано в Україні

За даними проєкту журналістських розслідувань "Важные истории", це дванадцята загибель вищих офіцерів російських збройних сил в Україні, із них 7 смертей підтвердила російська сторона.

У червні 2023 року британська розвідка повідомляла про загибель в Україні начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сергія Горячева.

Улітку в Бердянську загинув заступник командувача Південного військового округу генерал Олег Цоков — імовірно, під час удару по командному пункту 58-ї армії.

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