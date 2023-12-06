Рекордный выстрел снайпера СБУ. Ликвидирован российский офицер — WSJ

Снайпер Службы безопасности Украины, ликвидировавший российского офицера с рекордной дистанции в 3,8 км, сидел часами неподвижно в холодную погоду. Боец ждал, когда его корректировщик даст команду выстрелить.
Точный выстрел на 3,8 км
Выстрел произвел украинец Вячеслав Ковальский, ставший снайпером.
Об этом сообщает WSJ.
Как пишет издание, Ковальский и его корректировщик, являющиеся сотрудниками подразделения военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), заняли позиции в Херсоне, через реку от российской военной базы, при этом корректировщик рассчитывал расстояние, скорость ветра и другие предшествовавшие выстрелу факторы.
В частности, корректировщик использовал лазер, чтобы определить, насколько далеко находятся российские солдаты. Наводчик также должен был рассчитать температуру воздуха, влажность и кривизну земли, чтобы увидеть, как это повлияет на пулю его напарника.
Пуле из специальной снайперской винтовки Ковальского понадобилось около девяти секунд, чтобы поразить цель. Винтовка состоит из американского ствола, японского прицела и других украинских деталей.
The Journal даже опросил экспертов. Бывшие снайперы и эксперты по баллистике рассказали, что такой выстрел возможен.
Другие снайперские рекорды
До выстрела Ковальского самый дальний выстрел, вероятно, был произведен снайпером канадского спецназа, убившего боевика Исламского государства с расстояния около 3,5 км в 2017 году. Позже канадские военные подтвердили этот инцидент, но отказались раскрыть подробности.
Считалось, что до этого выстрела рекорд принадлежал снайперу британской армии Крэйгу Харрисону, убившему боевика Талибана с расстояния 2,4 км.
Рекордный выстрел снайпера СБУ
Снайпер СБУ установил мировой рекорд, попав в военного армии РФ с расстояния в 3,8 км.
В пресс-службе ведомства отметили, что предыдущий рекорд по дальности меткого выстрела составлял 3,54 км.
Напомним, недавно снайперы Сил специальных операций ликвидировали 12 и ранили троих оккупантов на Авдеевском направлении. Для этого им понадобился только час. К тому же они не боятся близко к врагу подбираться, метко стреляя по оккупантам даже ночью. Так, один из снайперов уничтожил вражеского наблюдателя из 250 м в районе Бахмута.
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