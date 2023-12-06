Рекордный выстрел снайпера СБУ. Ликвидирован российский офицер — WSJ

Снайпер Службы безопасности Украины, ликвидировавший российского офицера с рекордной дистанции в 3,8 км, сидел часами неподвижно в холодную погоду. Боец ждал, когда его корректировщик даст команду выстрелить.

Точный выстрел на 3,8 км

Выстрел произвел украинец Вячеслав Ковальский, ставший снайпером.

Об этом сообщает WSJ.

Я думаю, что теперь россияне будут знать, на что способны украинцы. Пусть сидят дома и боятся, – заявил 58-летний бывший бизнесмен Вячеслав Ковальский, теперь служит в ВСУ в должности снайпера. Поделиться

Как пишет издание, Ковальский и его корректировщик, являющиеся сотрудниками подразделения военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), заняли позиции в Херсоне, через реку от российской военной базы, при этом корректировщик рассчитывал расстояние, скорость ветра и другие предшествовавшие выстрелу факторы.

В частности, корректировщик использовал лазер, чтобы определить, насколько далеко находятся российские солдаты. Наводчик также должен был рассчитать температуру воздуха, влажность и кривизну земли, чтобы увидеть, как это повлияет на пулю его напарника.

Пара нацелилась на российского офицера, дающего инструкции группе солдат. В конце концов, корректировщик дал Ковальскому “добро” нажать на спусковой крючок, сказав ему: "Можешь", – пишет WSJ. Поделиться

Пуле из специальной снайперской винтовки Ковальского понадобилось около девяти секунд, чтобы поразить цель. Винтовка состоит из американского ствола, японского прицела и других украинских деталей.

The Journal даже опросил экспертов. Бывшие снайперы и эксперты по баллистике рассказали, что такой выстрел возможен.

Другие снайперские рекорды

До выстрела Ковальского самый дальний выстрел, вероятно, был произведен снайпером канадского спецназа, убившего боевика Исламского государства с расстояния около 3,5 км в 2017 году. Позже канадские военные подтвердили этот инцидент, но отказались раскрыть подробности.

Считалось, что до этого выстрела рекорд принадлежал снайперу британской армии Крэйгу Харрисону, убившему боевика Талибана с расстояния 2,4 км.

Рекордный выстрел снайпера СБУ

Снайпер СБУ установил мировой рекорд, попав в военного армии РФ с расстояния в 3,8 км.

В пресс-службе ведомства отметили, что предыдущий рекорд по дальности меткого выстрела составлял 3,54 км.

Этот выстрел спецназовец Службы безопасности произвел из украинской винтовки "Властелин Горизонта", - отметили в пресс-службе СБУ. Поделиться

Напомним, недавно снайперы Сил специальных операций ликвидировали 12 и ранили троих оккупантов на Авдеевском направлении. Для этого им понадобился только час. К тому же они не боятся близко к врагу подбираться, метко стреляя по оккупантам даже ночью. Так, один из снайперов уничтожил вражеского наблюдателя из 250 м в районе Бахмута.