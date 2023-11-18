Снайпер СБУ попал в военного армии РФ с рекордного расстояния

Снайпер СБУ установил мировой рекорд, попав в военную преступную армию РФ с расстояния в 3,8 км.
Что известно о невероятном метком выстреле снайпера СБУ
В пресс-службе ведомства отметили, что предыдущий рекорд по дальности меткого выстрела составлял 3,54 км.
В СБУ добавили, что на видео четко видны попадания в орка и испуг стоящих рядом захватчиков.
Что известно о критических потерях подразделений армии РФ
По информации спикера Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, в некоторых подразделениях оккупационной российской армии после тяжелых боев и многочисленных потерь осталось около 10-15% личного состава от общего количества лиц, укомплектованных первоначально.
Штупун подчеркнул, что из-за этого командование армии РФ пытается создать новые штурмовые отряды.
Он также заявил об уменьшении количества вражеских авиаударов на Таврическом направлении.
Штупун объяснил, что командование оккупационной армии снова посылает в атаку преимущественно пехотные подразделения.
В последние два дня зафиксировано незначительное использование военной техники врагом.
При этом спикер ОСУВ "Таврия" не исключил, что оккупанты снова могут предпринять попытки атаковать при поддержке военной техники.
По его словам, россияне пытались наступать возле Керамики, в районе Степного и Авдеевки и южнее Тоненького. Однако захватчики потерпели неудачу.
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