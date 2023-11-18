Снайпер СБУ попал в военного армии РФ с рекордного расстояния

Снайпер СБУ установил мировой рекорд, попав в военную преступную армию РФ с расстояния в 3,8 км.

Что известно о невероятном метком выстреле снайпера СБУ

В пресс-службе ведомства отметили, что предыдущий рекорд по дальности меткого выстрела составлял 3,54 км.

Этот выстрел спецназовец Службы безопасности произвел из украинской винтовки "Властелин Горизонта", - отметили в пресс-службе СБУ. Поделиться

В СБУ добавили, что на видео четко видны попадания в орка и испуг стоящих рядом захватчиков.

Снайперы СБУ меняют правила мирового снайпинга, демонстрируя умение эффективно работать на фантастических дистанциях, отметили в ведомстве. Поделиться

Что известно о критических потерях подразделений армии РФ

По информации спикера Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, в некоторых подразделениях оккупационной российской армии после тяжелых боев и многочисленных потерь осталось около 10-15% личного состава от общего количества лиц, укомплектованных первоначально.

Штупун подчеркнул, что из-за этого командование армии РФ пытается создать новые штурмовые отряды.

Наши воины отразили 23 атаки. Отряды "Шторм" и "Шторм-Z", которые враг бросает самыми первыми, несут очень значительные потери. В некоторых из них осталось около 10 – 15% от начального количества личного состава. Но русское командование продолжает попытки формирования новых подобных подразделений. По большому счету – это будущие смертники, – отметил Штупун. Поделиться

Он также заявил об уменьшении количества вражеских авиаударов на Таврическом направлении.

Штупун объяснил, что командование оккупационной армии снова посылает в атаку преимущественно пехотные подразделения.

В последние два дня зафиксировано незначительное использование военной техники врагом.

При этом спикер ОСУВ "Таврия" не исключил, что оккупанты снова могут предпринять попытки атаковать при поддержке военной техники.

По его словам, россияне пытались наступать возле Керамики, в районе Степного и Авдеевки и южнее Тоненького. Однако захватчики потерпели неудачу.