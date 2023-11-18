Снайпер СБУ вразив військового армії РФ з рекордної відстані — відео

Снайпер СБУ встановив світовий рекорд, поціливши у військового злочинної армїі РФ з відстані у 3,8 км.

Що відомо про неймовірний влучний постріл снайпера СБУ

У пресслужбі відомства зазначили, що попередній рекорд із дальності влучного пострілу становив 3,54 км.

Цей постріл спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки "Володар Обрію, - зазначили в пресслужбі СБУ. Поширити

В СБУ додали, що на відео чітко видно влучання в орка і переляк загарбників, що стояли поруч.

Снайпери СБУ змінюють правила світового снайпінгу, демонструючи вміння ефективно працювати на фантастичних дистанціях, - зазначили у відомстві. Поширити

Що відомо про критичні втрати підрозділів армїі РФ

За інформацією речника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, у деяких підрозділах окупаційної російської армії після важких боїв і численних втрат залишилось близько 10-15% особового складу від загальної кількості осіб, яку було укомлектовано спочатку.

Штупун підкреслив, що через це командування армії РФ намагається створити нові штурмові загони.

Наші воїни відбили 23 атаки. Загони "Шторм" і "Шторм-Z", які ворог кидає найпершими, зазнають дуже значних втрат. У деяких з них залишилося близько 10 – 15% від початкової кількості особового складу. Але російське командування продовжує спроби формування нових подібних підрозділів. За великим рахунком – це майбутні смертники, - зазначив Штупун. Поширити

Він також заявив про зменшення кількості ворожих авіаударів на Таврійському напрямку.

Штупун пояснив, що командування окупаційної армїі знову посилає в атаку переважно піхотні підрозділи.

За останні два дні зафіксовано незначне використання військової техніки ворогом.

При цьому речник ОСУВ “Таврія” не виключив, що окупанти знову можуть вдатись до спроб атакувати за підтримки військової техніки.

За його словами, росіяни намагалися наступати біля Кераміки, в районі Степового й Авдіївки та південніше Тоненького. Однак загарбники зазнали невдачі.