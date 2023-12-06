Рекордний постріл снайпера СБУ. Ліквідовано російського офіцера — WSJ

Снайпер Служби безпеки України, який ліквідував російського офіцера з рекордної дистанції в 3,8 км, годинами сидів нерухомо в холодну погоду. Боєць чекав, коли його коригувальник дасть команду вистрілити.

Влучний постріл на 3,8 км

Постріл здійснив українець В'ячеслав Ковальський, який став снайпером.

Про це повідомляє WSJ.

Я думаю, що тепер росіяни знатимуть, на що здатні українці. Нехай сидять удома і бояться, – заявив 58-річний колишній бізнесмен В'ячеслав Ковальський, який тепер служить в ЗСУ на посаді снайпера. Поширити

Як пише видання, Ковальський та його коригувальник, які є співробітниками підрозділу військової контррозвідки Служби безпеки України (СБУ), зайняли позиції в Херсоні, через річку від російської військової бази, при цьому коригувальник розраховував відстань, швидкість вітру та інші фактори, що передували пострілу.

Зокрема коригувальник використовував лазер, щоб визначити, наскільки далеко знаходяться російські солдати. Навідник також мав розрахувати температуру повітря, вологість та кривизну землі, щоб побачити, як це вплине на кулю його напарника.

Пара націлилася на російського офіцера, який дає інструкції групі солдатів. Зрештою коригувальник дав Ковальському добро на спусковий гачок, сказавши йому: "Можеш", – пише WSJ. Поширити

Кулі зі спеціальної снайперської гвинтівки Ковальського знадобилося близько дев'яти секунд, щоб вразити ціль. Гвинтівка складається з американського ствола, японського прицілу та інших українських деталей.

The Journal навіть опитало експертів. Колишні снайпери та експерти з балістики розповіли, що такий постріл можливий.

Інші снайперські рекорди

До пострілу Ковальського найдальший постріл, ймовірно, було зроблено снайпером канадського спецназу, який убив бойовика Ісламської держави з відстані близько 3,5 км у 2017 році. Пізніше канадські військові підтвердили цей інцидент, але відмовилися розкрити подробиці.

Вважалося, що до цього пострілу рекорд належав снайперу британської армії Крейгу Харрісону, який убив бойовика Талібану з відстані 2,4 км.

Рекордний постріл снайпера СБУ

Снайпер СБУ встановив світовий рекорд, поціливши у військового злочинної армїі РФ з відстані у 3,8 км.

У пресслужбі відомства зазначили, що попередній рекорд із дальності влучного пострілу становив 3,54 км.

Цей постріл спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки "Володар Обрію, – зазначили в пресслужбі СБУ. Поширити

Нагадаємо, нещодавно снайпери Сил спеціальних операцій ліквідували 12 та поранили трьох окупантів на Авдіївському напрямку. Для цього їм знадобилася лише година. До того ж вони не бояться близько до ворога підбиратися, влучно стріляючи по окупантах навіть уночі. Так, один із снайперів знищив ворожого спостерігача із 250 м у районі Бахмута.