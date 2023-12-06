СБУ стоїть за успішною ліквідацією колаборанта Попова у Луганську

Спецпризначенці СБУ організували успішний підрив автівки так званого “депутата ЛНР” в окупованому Росією Луганську Олега Попова.

Що відомо про ліквідацію Попова спецпризначенцями СБУ

За інформацією представників правоохоронних органів, 6 грудня в окупованому Росією Луганську вибухнула автівка із так званим “депутатом ЛНР” та військовим злочинцем Олегом Поповим.

Кремлівська пропаганда спочатку почала заявляти, що Попов нібито отримав важкі поранення, однак пізніше визнали його смерть.

Це була цілком законна ціль, адже до депутатства Попов керував багатьма російськими добробатами, очолював незаконні збройні формування та вбивав українців, - зазначають представники правоохоронних органів. Поширити

Зазначається, що у так званій “ЛНР” Попов очолював “комітету з питань державної безпеки та оборони”.

Підрив керівника – найкраща реклама ефективності роботи цього комітету, - зазначили правоохоронці. Поширити

Попов народився 16 квітня 1972 року в Луганську. Після закінчення профтехучилища працював електрогазозварником на Луганському тепловозобудівному заводі. Працював експедитором, економістом на Луганському заводі гірничорятувальної техніки "Горизонт".

До 2014 року займався приватним підприємництвом у сфері виробництва дитячих і дорослих виробів із трикотажу. Обирався "депутатом Народної ради ЛНР" першого і третього скликань.

На початку поточного року пропагандистські ЗМІ повідомляли про нібито можливий замах на Попова, проте зрадник вижив.

Що відомо про ліквідацію колаборантів у Луганську

8 листопада у тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що вибухнув автомобіль колишнього "начальника міліції "ЛНР" Михайла Філіпоненка, який був так званим депутатом "Верховної ради "ЛНР".

Від отриманих внаслідок вибуху травм окупант загинув на місці події.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, що загибель Філіпоненка - результат спільної спецоперації ГУР та руху опору.