Сдала оккупантам раненых бойцов ВСУ. Врач из Мариуполя получила пожизненное заключение

Во время боев за город в марте 2022 года Валентина Чехова «сдала» рашистам семерых тяжелораненых воинов ВСУ, которых госпитализировали в местную больницу, где она работала.

Предательница получила пожизненное заключение

Благодаря доказательной базе Службы безопасности пожизненное лишение свободы заочно получила врач-офтальмолог одного из медучреждений временно оккупированного Мариуполя Валентина Чехова, которая перешла на сторону врага.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила в Facebook.

Во время боев за город в марте 2022 года врач «сдала» рашистам семерых тяжелораненых воинов ВСУ, которых госпитализировали в местную больницу, где она работала.

По данным следствия, это произошло после захвата медучреждения, когда группа захватчиков во главе с российским военным с позывным «Осетином» пыталась выявить бойцов Сил обороны среди пациентов. Поделиться

Осознавая такую угрозу для украинских защитников, медперсонал больницы заранее уничтожил их форменную одежду, документы и военную амуницию.

После этого раненых защитников Мариуполя оформили в качестве гражданских пациентов, пострадавших в результате интенсивных боевых действий в городе.

Однако Чехова во время «палатного» обхода медицинского учреждения вместе с оккупантами показала им кровати, на которых лежали госпитализированные воины ВСУ. После этого рашисты заключили в тюрьму тяжелораненых украинских защитников и вывезли их в российские пыточные, где жестоко издевались над ними. Поделиться

Также установлено, что кроме военнослужащих Сил обороны изменница указала «Осетину» на одного из врачей, пытавшегося спасти раненых воинов. Узнав об этом, оккупанты забрали у мужчины документы, автомобиль и пригрозили готовиться к «медленной смерти». В последний момент врачу удалось спастись бегством во время смены «стражей», которых выставили российские захватчики по периметру медучреждения.

Как установило расследование, за сотрудничество с оккупантами их приспешница получила «поощрение» в виде «назначения на должность главы офтальмологического отделения» захваченной больницы.

На основании собранных доказательств суд признал Чехову виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и назначил ей заочно пожизненный срок заключения.

Поскольку предатель находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности.

СБУ сообщила о подозрении оккупационной чиновнице

Как отмечается, в рядах "Юнармии" детям навязывают идеологию рашизма и пытаются "привить" ненависть к Украине.

В частности, "юнармейцев" обучают тактике ведения боя, проводят огневую и диверсионно-разведывательную подготовку и готовят к войне против Украины.

Как пишет СБУ, до конца 2024 года в ряды "Юнармии" террористы планируют включить каждого 10-го ребенка и подростка из Крыма.

Чтобы выполнить "разнарядку" Москвы, Романовская дает прямые указания директорам местных школ на принудительное вовлечение учащихся в милитарное формирование страны-агрессора, – пишет пресс-служба. Поделиться

В случае отказа со стороны родителей, последним угрожают "обращением" в карательные органы России на территории полуострова.