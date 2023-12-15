Сдала оккупантам раненых бойцов ВСУ. Врач из Мариуполя получила пожизненное заключение

Во время боев за город в марте 2022 года Валентина Чехова «сдала» рашистам семерых тяжелораненых воинов ВСУ, которых госпитализировали в местную больницу, где она работала.
Предательница получила пожизненное заключение
Благодаря доказательной базе Службы безопасности пожизненное лишение свободы заочно получила врач-офтальмолог одного из медучреждений временно оккупированного Мариуполя Валентина Чехова, которая перешла на сторону врага.
Об этом пресс-служба СБУ сообщила в Facebook.
Во время боев за город в марте 2022 года врач «сдала» рашистам семерых тяжелораненых воинов ВСУ, которых госпитализировали в местную больницу, где она работала.
Осознавая такую угрозу для украинских защитников, медперсонал больницы заранее уничтожил их форменную одежду, документы и военную амуницию.
После этого раненых защитников Мариуполя оформили в качестве гражданских пациентов, пострадавших в результате интенсивных боевых действий в городе.
Также установлено, что кроме военнослужащих Сил обороны изменница указала «Осетину» на одного из врачей, пытавшегося спасти раненых воинов. Узнав об этом, оккупанты забрали у мужчины документы, автомобиль и пригрозили готовиться к «медленной смерти». В последний момент врачу удалось спастись бегством во время смены «стражей», которых выставили российские захватчики по периметру медучреждения.
Как установило расследование, за сотрудничество с оккупантами их приспешница получила «поощрение» в виде «назначения на должность главы офтальмологического отделения» захваченной больницы.
На основании собранных доказательств суд признал Чехову виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и назначил ей заочно пожизненный срок заключения.
Поскольку предатель находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности.
СБУ сообщила о подозрении оккупационной чиновнице
Как отмечается, в рядах "Юнармии" детям навязывают идеологию рашизма и пытаются "привить" ненависть к Украине.
В частности, "юнармейцев" обучают тактике ведения боя, проводят огневую и диверсионно-разведывательную подготовку и готовят к войне против Украины.
Как пишет СБУ, до конца 2024 года в ряды "Юнармии" террористы планируют включить каждого 10-го ребенка и подростка из Крыма.
В случае отказа со стороны родителей, последним угрожают "обращением" в карательные органы России на территории полуострова.
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