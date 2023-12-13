Агент ФСБ из Харькова получил тюремный срок за подготовку диверсий против ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Агент ФСБ из Харькова получил тюремный срок за подготовку диверсий против ВСУ

СБУ
СБУ
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В зоне особого внимания злоумышленника находились военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности. За шпионаж агент российских спецслужб 15 следующих лет проведет в тюрьме.

Агент ФСБ осужден за шпионаж

Житель Харькова, работавший на Федеральную службу безопасности РФ, получил 15 лет тюрьмы. Он готовил диверсии против украинских лётчиков и командиров.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Facebook.

По информации СБУ, житель Харькова следил за военнослужащими сил обороны в Харьковской области.

В зоне особого внимания злоумышленника находились военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности, – уточняют правоохранители.

Мужчина пытался установить места временной дислокации и проживания украинских защитников, а также маршруты их передвижения на своих автомобилях. Кроме того, он пытался выявить предприятия оборонно-промышленного комплекса в регионе.

Такие данные россияне хотели использовать для подготовки серии диверсий против украинских защитников и оборонных заводов.

В Харькове задержан предатель

Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ в результате спецоперации в Харькове, которая прошла в марте этого года.

По данным следствия, злоумышленником является местный житель, который в ноябре 2022 был дистанционно завербован кадровым сотрудником оперативной группы ФСБ в Белгородской области Салицевым А.П., – выяснили правоохранители.

ФСБ заметила мужчину из-за его брата – военного ВС РФ в запасе. Для выполнения заданий предатель ходил по улицам Харькова и снимал на камеру телефона украинских защитников. Для конспирации он использовал 3 мобильных телефона и 7 номеров разных операторов.

Во время обысков у него обнаружили ноутбук и мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ.

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