ВСУ уничтожили более 900 солдат РФ, 14 танков и несколько ББМ — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 344 820 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 930 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков ‒ 5720 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 10667 (+13) ед,

артиллерийских систем – 8100 (+1) ед,

РСЗО – 920 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 605 (+0) ед,

самолетов – 324 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6238 (+12),

крылатые ракеты ‒ 1609 (+1),

корабли /катера ‒ 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10710 (+11) ед,

специальная техника ‒ 1190 (+1)

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 9 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отразили 5 атак врага восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 18 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Так, Силы обороны успешно отбили 20 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой. Здесь наши защитники успешно отразили 13 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили 2 атаки кафиров возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника западнее Новопокровки и южнее Роботиного Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.