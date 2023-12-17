Атаку на аэродром Морозовск в Ростовской области провели СБУ и ВСУ

В момент атаки беспилотников на аэродроме Морозовск в Ростовской области находилось до 20 самолетов СУ-34. Врагу нанесено существенное поражение.
Атака на российский аэродром Морозовск
По данным источников "Укринформа", аэродром Морозовск был важной целью, потому что там дислоцируется 559-й бомбардировочный авиационный полк воздушно-космических сил РФ.
По словам источника, в момент атаки на аэродроме находилось до 20 самолетов СУ-34. Также на территории аэродрома размещались 3 радиолокационных станции и другая техника.
Мониторинговые сообщества опубликовали фото последствий атаки, на которых можно увидеть разбитые ураженнными элементами закрылки, вероятно, Су-34.
Атака дронов на РФ 17 декабря
Российские минобороны заявили, что в ночь на 17 декабря уничтожили 33 якобы украинских беспилотника, которые атаковали Липецкую, Ростовскую и Волгоградскую области России.
Также там сообщили о попытке атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Очередными средствами ПВО якобы были уничтожены 2 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области.
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