Украина атаковала военный аэродром в Ростовской области — видео

Утром 17 декабря команда главы Минобороны РФ Сергея Шойгу заявила о массированной атаке беспилотников в некоторых областях РФ. Чуть позже стало известно, что БПЛА пытались атаковать военный аэродром в Морозовске, где размещены фронтовые самолеты.

Атака на военный аэродром в Ростовской области: что известно

Российские медиа пишут об атаке беспилотников на военный аэродром в Ростовской области.

Они также опубликовали видео атаки.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, большую часть беспилотников якобы удалось уничтожить.

Что важно понимать, результаты атаки пока неизвестны, поскольку о разрушениях российские власти и кремлевская пропаганда никогда не сообщают.

Однако по состоянию на утро 17 декабря удалось узнать о том, что в российском Волгограде закрывали аэропорт – несколько рейсов на прилет и вылет были задержаны.

Согласно последним данным, на военном аэродроме в Морозовске был размещен 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк РФ.

Кроме того, указано, что там дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

На территории трех областей Российской Федерации были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов. Военные якобы "сбили" десятки дронов неизвестного происхождения.

Что известно об атаке дронов на Россию 17 декабря

Как утверждает Минобороны РФ, российская ПВО якобы смогла уничтожить и перехватить 33 беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

Кроме того, у Шойгу заявляется о попытке атаки БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

По словам представителей оборонного ведомства, очередными средствами ПВО были уничтожены 2 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области.