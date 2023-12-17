Американские аналитики фиксируют продвижение армии РФ на трех направлениях
Категория
Украина
Дата публикации

Американские аналитики фиксируют продвижение армии РФ на трех направлениях

армия РФ
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Источник:  ISW

Как сообщает команда ISW, за прошедшие сутки российские захватчики смогли незначительно продвинуться возле Бахмута, Авдеевки и Вербового.

Что происходит на фронте 16-17 декабря

Согласно данным Института изучения войны, 16 декабря оккупанты провели локализованные наступательные операции вблизи Бахмута и подтвердили наступление.

Российским захватчикам удалось продвинуться к северу от Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).

Кроме того, армия РФ проводила наступательные действия вблизи Авдеевки и подтвердила наступление.

На этом участке фронта враг продвинулся к западным окрестностям промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки.

Также российские оккупанты продолжили контратаки на западе Запорожской области и недавно добились незначительных успехов.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска добились незначительных успехов северо-западнее Вербового. Украинские войска продолжали наземные операции на левом берегу Херсонской области 16 декабря.

По словам российских блоггеров, бойцы ВСУ пытались продвинуться к лесным массивам вблизи Крынок (30 км северо-восточнее города Херсона и 2 км от реки Днепр) 15 и 16 декабря.

По состоянию на сегодняшний день на этом участке фронта идут тяжелые бои.

Что известно о потерях армии по состоянию на 17 декабря:

  • личного состава – около 346 070 (+1250) человек ликвидировано;

  • танков – 5739 (+19) ед;

  • боевых бронированных машин – 10692 (+25) ед.;

  • артиллерийских систем – 8137 (+37) ед.;

  • РСЗО – 923 (+3) ед.;

  • средства ПВО – 609 (+4) ед.;

  • самолетов – 324 (+0) ед;

  • вертолетов - 324 (+0) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6278 (+40) ед.;

  • крылатые ракеты – 1610 (+1) ед.;

  • корабли/катера - 22 (+0) ед;

  • подлодки - 1 (+0) ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн – 10766 (+56) ед;

  • специальная техника – 1194 (+4) ед.

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