Американские аналитики фиксируют продвижение армии РФ на трех направлениях

Как сообщает команда ISW, за прошедшие сутки российские захватчики смогли незначительно продвинуться возле Бахмута, Авдеевки и Вербового.

Что происходит на фронте 16-17 декабря

Согласно данным Института изучения войны, 16 декабря оккупанты провели локализованные наступательные операции вблизи Бахмута и подтвердили наступление.

Российским захватчикам удалось продвинуться к северу от Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).

Кроме того, армия РФ проводила наступательные действия вблизи Авдеевки и подтвердила наступление.

На этом участке фронта враг продвинулся к западным окрестностям промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки.

Также российские оккупанты продолжили контратаки на западе Запорожской области и недавно добились незначительных успехов.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска добились незначительных успехов северо-западнее Вербового. Украинские войска продолжали наземные операции на левом берегу Херсонской области 16 декабря. Поделиться

По словам российских блоггеров, бойцы ВСУ пытались продвинуться к лесным массивам вблизи Крынок (30 км северо-восточнее города Херсона и 2 км от реки Днепр) 15 и 16 декабря.

По состоянию на сегодняшний день на этом участке фронта идут тяжелые бои.

Что известно о потерях армии по состоянию на 17 декабря: