Американські аналітики фіксують просування армії РФ на трьох напрямках

Як повідомляє команда ISW, протягом минулої доби російські загарбники змогли незначно просунутися біля Бахмута, Авдіївки та Вербового.

Що відбувається на фронті 16-17 грудня

Згідно з даними Інституту вивчення війни, 16 грудня окупанти провели локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута і підтвердили наступ.

Російським загарбникам вдалося просунутися на північ від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута).

Окрім того, армія РФ проводила наступальні дії поблизу Авдіївки і підтвердила наступ.

На цій ділянці фронту ворог просунувся до західних околиць промислової зони на південний схід від Авдіївки.

Також російські окупанти продовжили контратаки на заході Запорізької області та нещодавно досягли незначних успіхів.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на північний захід від Вербового. Українські війська продовжували наземні операції на лівому березі Херсонської області 16 грудня. Поширити

За словами російських блогерів, бійці ЗСУ намагалися просунутися до лісових масивів поблизу Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро) 15 і 16 грудня.

Станом на сьогодні на цій ділянці фронту точаться важкі бої.

Що відомо про втрати армії станом на 17 грудня: