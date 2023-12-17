Американські аналітики фіксують просування армії РФ на трьох напрямках

Як повідомляє команда ISW, протягом минулої доби російські загарбники змогли незначно просунутися біля Бахмута, Авдіївки та Вербового.
Що відбувається на фронті 16-17 грудня
Згідно з даними Інституту вивчення війни, 16 грудня окупанти провели локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута і підтвердили наступ.
Російським загарбникам вдалося просунутися на північ від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута).
Окрім того, армія РФ проводила наступальні дії поблизу Авдіївки і підтвердила наступ.
На цій ділянці фронту ворог просунувся до західних околиць промислової зони на південний схід від Авдіївки.
Також російські окупанти продовжили контратаки на заході Запорізької області та нещодавно досягли незначних успіхів.
За словами російських блогерів, бійці ЗСУ намагалися просунутися до лісових масивів поблизу Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро) 15 і 16 грудня.
Станом на сьогодні на цій ділянці фронту точаться важкі бої.
Що відомо про втрати армії станом на 17 грудня:
особового складу - близько 346 070 (+1250) осіб ліквідовано;
танків - 5739 (+19) од.;
бойових броньованих машин - 10692 (+25) од.;
артилерійських систем - 8137 (+37) од.;
РСЗВ - 923 (+3) од.;
засоби ППО - 609 (+4) од.;
літаків - 324 (+0) од.;
гелікоптерів - 324 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6278 (+40) од.;
крилаті ракети - 1610 (+1) од.;
кораблі/катери - 22 (+0) од.;
підводні човни - 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 10766 (+56) од.;
спеціальна техніка - 1194 (+4) од.
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