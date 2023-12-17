Україна атакувала військовий аеродром у Ростовській області — відео

Вранці 17 грудня команда глави Міноборони РФ Сергія Шойгу заявила про масовану атаку безпілотників у деяких областях РФ. Згодом стало відомо, що БпЛА намагалися атакувати військовий аеродром у Морозівську, в якому розміщені фронтові літаки.

Атака на військовий аеродром у Ростовській області: що відомо

Російські медіа пишуть про атаку безпілотників на військовий аеродром у Ростовській області.

Вони також уже опублікували відео атаки.

За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, більшу частину безпілотників нібито вдалося знищити.

Що важливо розуміти, результати атаки досі невідомо, оскільки про руйнування російська влада і кремлівська пропаганда ніколи не повідомляють.

Однак станом на ранок 17 грудня вдалося дізнатися про те, що в російському Волгограді закривали аеропорт - кілька рейсів на приліт і виліт було затримано.

Згідно з останніми даним, на військовому аеродромі в Морозовську було розміщено 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк РФ.

Окрім того, наголошується, що там дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

На території трьох областей Російської Федерації було зафіксовано атаки безпілотних літальних апаратів. Військові нібито "збили" десятки дронів невідомого походження.

Що відомо про атаку дронів на Росію 17 грудня

Як стверджує Міноборони РФ, російська ППО нібито змогла знищити та перехопити 33 безпілотних літальних апарати над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.

Окрім того, у Шойгу заявляють про спробу атаки БпЛА літакового типу по об'єктах на території РФ.

За словами представників оборонного відомства, черговими засобами ППО було знищено 2 українських безпілотних літальних апарати над територією Волгоградської області.