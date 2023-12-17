В РФ заявили о масштабной атаке БпЛА

На территории трех областей Российской Федерации были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов. Военные якобы "сбили" более 30 дронов неизвестного происхождения.

В России заявили о массовой атаке дронов

Отмечается, что дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 33 беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

Также оборонное ведомство агрессора сообщило о попытке атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Очередными средствами ПВО были уничтожены 2 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области.

Удары дронов в Ростовской области

Между тем, губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что жертв после массовой атаки беспилотников на регион нет.

Сегодня ранним утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет, – сообщил Голубев. Поделиться

Беспилотники пытались атаковать местный военный аэродром. На его территории базируется 559 гвардейский бомбардировочный полк (в/ч 75392) и дислоцируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Атаки дронов на территории России

На территории Российской Федерации регулярно гремят взрывы и загораются масштабные пожары. Некоторые из них, в частности, связывают с атаками беспилотников.

Так, 16 декабря российские захватчики пожаловались на якобы атаку дронов по территории временно оккупированного Крыма. Россияне утверждают, что "сбили" 32 беспилотника.

Вечером 15 декабря серия взрывов прогремела в Курске. В то же время, количество "сбитых целей" над городом отличается в заявлениях местных властей и российского Минобороны.

А в ночь на 14 декабря в России заявляли об атаке БПЛА, который уничтожили под Москвой. Уже утром источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что атака дронов на Россию была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны. Цели беспилотников находились в Московской и Калужской областях.