Армия РФ атаковала дронами больницу под Херсоном – видео

Больница в Степановке под Херсоном была атакована российскими беспилотниками ночью 16 декабря. Во время эвакуации пациентов в бомбоубежище пострадал врач.
РФ обстреляла больницу под Херсоном
В момент удара вражеских "шахедов" в больнице находились патрульные и работники больницы.
В результате обстрелов поврежден служебный автомобиль. Никто из сотрудников полиции не пострадал.
Однако во время эвакуации пациентов в бомбоубежище пострадал врач. У него диагностирована взрывная травма и огнестрельно-осколочное ранение голени.
Что известно об обстрелах Херсона
16 декабря российские оккупанты обстреляли Херсон и область. Россияне применили артиллерию, а также дроны иранской разработки.
В Херсоне есть попадание вблизи инфраструктурного объекта, повреждены помещения. Ранения получили двое мужчин.
Херсонская ОВА сообщила, что в Степановке под Херсоном упали обломки сбитого "шахеда", повреждена больница. Как известно, ранение получил врач.
Также "шахедами" был атакован населенный пункт Дарьевка. К счастью, без жертв.
Напомним, что в ночь на 16 декабря оккупанты выпустили 31 дрон по Украине.
К отражению воздушного нападения привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил обороны Украины.
В результате боевой работы уничтожены 30 «шахедов» в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.
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