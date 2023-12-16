Армия РФ атаковала дронами больницу под Херсоном – видео

Больница в Степановке под Херсоном была атакована российскими беспилотниками ночью 16 декабря. Во время эвакуации пациентов в бомбоубежище пострадал врач.

РФ обстреляла больницу под Херсоном

В момент удара вражеских "шахедов" в больнице находились патрульные и работники больницы.

В результате обстрелов поврежден служебный автомобиль. Никто из сотрудников полиции не пострадал.

Однако во время эвакуации пациентов в бомбоубежище пострадал врач. У него диагностирована взрывная травма и огнестрельно-осколочное ранение голени.

Что известно об обстрелах Херсона

16 декабря российские оккупанты обстреляли Херсон и область. Россияне применили артиллерию, а также дроны иранской разработки.

В Херсоне есть попадание вблизи инфраструктурного объекта, повреждены помещения. Ранения получили двое мужчин.

Херсонская ОВА сообщила, что в Степановке под Херсоном упали обломки сбитого "шахеда", повреждена больница. Как известно, ранение получил врач.

Также "шахедами" был атакован населенный пункт Дарьевка. К счастью, без жертв.

Напомним, что в ночь на 16 декабря оккупанты выпустили 31 дрон по Украине.

К отражению воздушного нападения привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожены 30 «шахедов» в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.