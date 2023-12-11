Армия РФ несколько часов обстреливала Херсонскую область. Погиб мужчина, есть раненые

11 декабря российские военные в течение нескольких часов обстреливали Херсонскую область. В результате атаки погиб мужчина.
Военные РФ в очередной раз атаковали Херсонщину
В одном из пригородных селений снаряд попал в летнюю кухню. Спасатели извлекли из-под завалов раненую женщину, а также тело погибшего мужчины.
В городе Херсоне из-за российской атаки ранения получили двое мужчин.
Правоохранители начали досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Обстрелы Херсонской области
После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами окупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.
Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, 8 декабря российские террористы совершили против региона 62 обстрела. В общей сложности было выпущено 318 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В частности, 41 снаряд попал по Херсону.
Террористы попали в:
жилищные кварталы населенных пунктов области;
Здание объекта критической инфраструктуры в Херсоне.
В результате атаки был ранен.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-