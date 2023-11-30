Армия РФ бросила на Херсонское направление новую дивизию ВДВ — британская разведка

Воздушно-десантные войска России (ВДВ) начали развертывание в Украине недавно сформированной 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (104 дшд). Дивизия, вероятно, будет размещаться в Херсонской области.
Россия бросила на херсонский фронт новую дивизию ВДВ
Как отмечается в сводке, в августе 2023 года военный министр России Сергей Шойгу объявил о планах воссоздать 104 дивизию, которая в 1998 году была сокращена до более мелкого формирования - бригады.
По данным британской разведки, в ее подчинение, вероятно, входят 337 полк, дополнительный маневренный полк и 52 полк и артиллерийская бригада. С приходом 104 ГАД количество дивизий в боевом порядке ВДВ увеличится до пяти.
При этом бригада подвергнется пристальному вниманию со стороны российского генерала, отвечающего за Херсон, генерал-полковника Михаила Теплинского, являющегося командующим ВДВ, отмечают в Минобороны Британии.
Использование десантников на фронте
В сентябре британская разведка сообщала, что Россия усилила 58-ю находящуюся в тяжелом положении общевойсковую армию дополнительными воздушно-десантными частями НДС на Ореховском направлении в Запорожской области. Десантников используют в качестве линейной пехоты для пополнения истощенных сухопутных сил.
По данным британской разведки, назначение нового командующего российскими войсками на Херсонском направлении генерал-полковника Михаила Теплинского свидетельствует об усилении давления на группировки на юге со стороны ВСУ. Боевые действия в этом районе усилились, поскольку ВСУ проводят действия по установлению контроля за восточным берегом реки.
104-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия (104 дшд) – с 1944 по 1998 г.г. тактическое соединение ВДВ СССР и ВДВ России. 2023 дивизия восстановлена на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-