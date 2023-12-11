Армія РФ кілька годин обстрілювала Херсонщину. Загинув чоловік, є поранені

11 грудня російські військові впродовж кількох годин обстрілювали Херсонську область. В результаті атаки загинув чоловік.
Військові РФ вкотре атакували Херсонщину
В одному з приміських селищ снаряд влучив у літню кухню. Рятувальники дістали з-під завалів поранену жінку, а також тіло загиблого чоловіка.
У місті Херсоні через російську атаку поранення отримали двоє чоловіків.
Правоохоронці почали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).
Обстріли Херсонської області
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, 8 грудня російські терористи здійснили проти регіону 62 обстріли. Загалом було випущено 318 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Зокрема 41 снаряд влучив по Херсону.
Терористи поцілили у:
житлові квартали населених пунктів області;
будівлю об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні.
Внаслідок атаки був поранений.
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