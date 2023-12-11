Армія РФ кілька годин обстрілювала Херсонщину. Загинув чоловік, є поранені

Військові РФ вкотре атакували Херсонщину

В одному з приміських селищ снаряд влучив у літню кухню. Рятувальники дістали з-під завалів поранену жінку, а також тіло загиблого чоловіка.

У місті Херсоні через російську атаку поранення отримали двоє чоловіків.

Внаслідок ворожих обстрілів у Херсонській міській територіальній громаді є поранені. Наразі ушпиталено 24-річного чоловіка. Діагноз − мінно-вибухова травма, – повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко. Поширити

Правоохоронці почали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсонської області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, 8 грудня російські терористи здійснили проти регіону 62 обстріли. Загалом було випущено 318 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Зокрема 41 снаряд влучив по Херсону.

Терористи поцілили у:

житлові квартали населених пунктів області;

будівлю об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні.

Внаслідок атаки був поранений.