Армія РФ кілька годин обстрілювала Херсонщину. Загинув чоловік, є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ кілька годин обстрілювала Херсонщину. Загинув чоловік, є поранені

Обстріл
Джерело:  Херсонська обласна прокуратура

11 грудня російські військові впродовж кількох годин обстрілювали Херсонську область. В результаті атаки загинув чоловік.

Військові РФ вкотре атакували Херсонщину

В одному з приміських селищ снаряд влучив у літню кухню. Рятувальники дістали з-під завалів поранену жінку, а також тіло загиблого чоловіка.

У місті Херсоні через російську атаку поранення отримали двоє чоловіків.

Внаслідок ворожих обстрілів у Херсонській міській територіальній громаді є поранені. Наразі ушпиталено 24-річного чоловіка. Діагноз − мінно-вибухова травма, – повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Правоохоронці почали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсонської області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, 8 грудня російські терористи здійснили проти регіону 62 обстріли. Загалом було випущено 318 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Зокрема 41 снаряд влучив по Херсону.

Терористи поцілили у:

  • житлові квартали населених пунктів області;

  • будівлю об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні.

Внаслідок атаки був поранений.

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