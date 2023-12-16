Армія РФ атакувала дронами лікарню під Херсоном — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала дронами лікарню під Херсоном — відео

Обстріл
Джерело:  патрульна поліція

Лікарня у Степанівці під Херсоном була атакована російськими безпілотниками вночі 16 грудня. Під час евакуації пацієнтів у бомбосховище постраждав лікар.

РФ обстріляла лікарню під Херсоном

Зазначається, що у момент удару ворожих "шахедів" у лікарні перебували патрульні та працівники лікарні.

Внаслідок обстрілів пошкоджений службовий автомобіль. Ніхто з працівників поліції не постраждав.

Проте під час евакуації пацієнтів у бомбосховище постраждав лікар. У нього діагностовано вибухову травму та вогнепально-осколкове поранення гомілки.

Що відомо про обстріли Херсона

16 грудня російські окупанти обстріляли Херсон та область. Росіяни застосували артилерію, а також дрони іранської розробки.

У Херсоні є влучання поблизу інфраструктурного об’єкта, пошкоджені приміщення. Поранення отримали двоє чоловіків.

Херсонська ОВА повідомила, що у Степанівці під Херсоном впали уламки збитого "шахеду", пошкоджена лікарня. Як відомо, поранення отримав лікар.

Також "шахедами" був атакований населений пункт Дар'ївка. На щастя, без жертв.

Нагадаємо, що в ніч на 16 грудня окупанти випустили 31 дрон по Україні.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 30 «шахедів» в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

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