Атаку на аеродром Морозовськ у Ростовській області провели СБУ та ЗСУ
Категорія
Події
Дата публікації

Атаку на аеродром Морозовськ у Ростовській області провели СБУ та ЗСУ

Морозовськ
Джерело:  Укрінформ

У момент атаки безпілотників на аеродромі Морозовськ у Ростовській області знаходилось до 20 літаків СУ-34. Ворогу завідано суттєвого ураження.

Атака на російський аеродром Морозовськ

За даними джерел “Укрінформу”, аеродром Морозовськ був важливою ціллю, тому що там дислокується 559-й бомбардувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил РФ.

За словами джерела, у момент атаки на летовищі перебувало до 20 літаків СУ-34. Також на території аеродрому розміщувались 3 радіолокаційних станції та інша техніка.

Атакували аеродром безпілотниками. Й хоча в РФ уже традиційно встигли заявити, що всі БПЛА було збито, в реальності Служба разом із ЗСУ завдали ворогу суттєвого ураження техніки, - зазначило джерело Укрінформу.

Моніторингові спільноти опублікували фото наслідків атаки, на яких можна побачити посічені уражаючими елементами закрилки, ймовірно, Су-34.

Якщо уражаючі елементи поцілили в зону кабіни, то літаку(ам) знадобиться серйозний ремонт.

Атака дронів на РФ 17 грудня

Російське міноборони заявило, що у ніч на 17 грудня знищило 33 нібито українські безпілотники, які атакували Липецьку, Ростовську й Волгоградську області Росії.

Також там повідомили про спробу атаки БпЛА літакового типу по об'єктах на території РФ. Черговими засобами ППО нібито було знищено 2 українських безпілотних літальних апарати над територією Волгоградської області.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Понад 30 дронів. У Шойгу поскаржилися на масовану атаку на Крим
Дрон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У РФ заявили про масштабну атаку БпЛА
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна атакувала військовий аеродром у Ростовській області — відео
пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм