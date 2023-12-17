Атаку на аеродром Морозовськ у Ростовській області провели СБУ та ЗСУ

У момент атаки безпілотників на аеродромі Морозовськ у Ростовській області знаходилось до 20 літаків СУ-34. Ворогу завідано суттєвого ураження.

Атака на російський аеродром Морозовськ

За даними джерел “Укрінформу”, аеродром Морозовськ був важливою ціллю, тому що там дислокується 559-й бомбардувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил РФ.

За словами джерела, у момент атаки на летовищі перебувало до 20 літаків СУ-34. Також на території аеродрому розміщувались 3 радіолокаційних станції та інша техніка.

Атакували аеродром безпілотниками. Й хоча в РФ уже традиційно встигли заявити, що всі БПЛА було збито, в реальності Служба разом із ЗСУ завдали ворогу суттєвого ураження техніки, - зазначило джерело Укрінформу. Поширити

Моніторингові спільноти опублікували фото наслідків атаки, на яких можна побачити посічені уражаючими елементами закрилки, ймовірно, Су-34.

Якщо уражаючі елементи поцілили в зону кабіни, то літаку(ам) знадобиться серйозний ремонт. Поширити

Атака дронів на РФ 17 грудня

Російське міноборони заявило, що у ніч на 17 грудня знищило 33 нібито українські безпілотники, які атакували Липецьку, Ростовську й Волгоградську області Росії.

Також там повідомили про спробу атаки БпЛА літакового типу по об'єктах на території РФ. Черговими засобами ППО нібито було знищено 2 українських безпілотних літальних апарати над територією Волгоградської області.