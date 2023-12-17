Атаку на аеродром Морозовськ у Ростовській області провели СБУ та ЗСУ

У момент атаки безпілотників на аеродромі Морозовськ у Ростовській області знаходилось до 20 літаків СУ-34. Ворогу завідано суттєвого ураження.
Атака на російський аеродром Морозовськ
За даними джерел “Укрінформу”, аеродром Морозовськ був важливою ціллю, тому що там дислокується 559-й бомбардувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил РФ.
За словами джерела, у момент атаки на летовищі перебувало до 20 літаків СУ-34. Також на території аеродрому розміщувались 3 радіолокаційних станції та інша техніка.
Моніторингові спільноти опублікували фото наслідків атаки, на яких можна побачити посічені уражаючими елементами закрилки, ймовірно, Су-34.
Атака дронів на РФ 17 грудня
Російське міноборони заявило, що у ніч на 17 грудня знищило 33 нібито українські безпілотники, які атакували Липецьку, Ростовську й Волгоградську області Росії.
Також там повідомили про спробу атаки БпЛА літакового типу по об'єктах на території РФ. Черговими засобами ППО нібито було знищено 2 українських безпілотних літальних апарати над територією Волгоградської області.
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