ЗСУ відбили атаки армії РФ в районі Авдіївки та Куп'янська — зведення Генштабу

Українські військові протягом доби відбили численні атаки злочинної армії РФ в районі Куп'янська на Харківщині та поблизу Авдіївки на Донеччині.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 54 рази вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Зокрема, ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області та завдають потужних ударів по ворожих позиціях.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двом зенітно-ракетним комплексам противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони знищено сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Підрозділи ракетних військ уразили сотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

У той же час російські окупанти завдали 2 ракетних та 25 авіаударів, здійснили 25 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту