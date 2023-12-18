На Авдеевском направлении ВСУ отразили 22 атаки армии РФ — сводка Генштаба

За сутки произошло 92 боевых столкновения между подразделениями ВСУ и российских оккупантов. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 18.12.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток произошло 92 боевых столкновения.

Враг нанес 1 ракетный и 6 авиационных ударов, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Волфине, Юнаковка, Садки, Миропольское Сумской области; Бологовка, Строевка, Каменка, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага у Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ковалевка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Силы обороны отразили 10 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 17 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Бердичи, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 12 безуспешных атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника западнее Новопокровки и Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Чернобаевка Херсонской области и гражданские объекты города Херсон.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.

В течение суток силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая ракета Х-59.