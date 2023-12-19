Нічна атака Shahed. Сили ППО знищили всі ворожі дрони
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічна атака Shahed. Сили ППО знищили всі ворожі дрони

Повітряні Сили ЗСУ
дрон

Російські війська сьогодні вночі, 19 грудня, атакували територію України дронами-камікадзе, випустивши два "Шахеди". Українські сили ППО збили усі ворожі цілі.

Сили ППО знищили всі ворожі дрони

Вночі, російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши два БПЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною всі ударні БПЛА знищені, - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що дрони-камікадзе летіли з південного напрямку через центральні області у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони були запущені з району Приморсько-Ахтарська РФ та знищені силами ППО у Хмельницькій області.

Війська РФ посилили атаки ударними дронами

Російські війська останніми тижнями посилили атаки дронами-камікадзе територією України.

Так, учора, 18 грудня, окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Сили ППО знищили всі ворожі цілі. Військові РФ випустили Україною 5 БпЛА з Приморсько-Охтарського району в Росії.

Днем раніше вибухи чули в Одесі . Військові повідомляли про проліт ударних безпілотників з акваторії Чорного моря. Згодом стало відомо, що один із ворожих дронів упав у житловому кварталі і внаслідок вибуху загинув чоловік . Силам ППО тієї ночі вдалося збити 20 ударних безпілотників і авіаційну ракету Х-59, що керується .

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