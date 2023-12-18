Прослушка в кабінетах Залужного. У Генштабі виступили з першим коментарем

Генштаб ЗСУ підтвердив, що напередодні в кабінетах Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було знайдено пристрої для прослуховування.

Генштаб ЗСУ прокоментував прослушку в кабінетах Залужного

У Генштабі ЗСУ зазначили, що 17 грудня під час планової перевірки приміщень, в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації.

Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності. Поширити

Для встановлення обставин, наслідків та причетних осіб повідомлено Службу безпеки України.

Валерій Залужний у коментарі РБК-Україна підтвердив, що засоби прослуховування знайшли у приміщенні, в якому він мав працювати сьогодні.

За його словами, кімната, де знайшли пристрій, не є його робочим кабінетом і вже досить довгий час не використовувалася.

Він також зазначив, що важливої інформації «слухачі», скоріше за все, не отримали.

Прослуховування у кабінеті Залужного: що відомо

17 грудня українські ЗМІ з посиланням на джерела у військових колах повідомили, що у кабінеті Валерія Залужного виявили пристрої для прослуховування.

Пізніше в СБУ повідомили, що відкрили провадження за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Там додали, що пристрій було виявлено не не безпосередньо в кабінеті Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

Відомо, що техніка була в неробочому стані.