У кабінеті Валерія Залужного знайшли прослушку — РБК-Україна

17 грудня в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного нібито знайшли прослушку. Про це повідомляють джерела українських медіа у військових колах.

Прослушка в кабінеті Залужного: що відомо

РБК-Україна з посиланням на джерело у військових колах пише, що виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразку. Це не дозволяє ідентифікувати того, хто встановив пристрій.

Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи, - заявило джерело. Поширити

Водночас «Бабель» зазначає, в СБУ це не спростували і не підтвердили, але заявили про початок розслідування.

Залужний планує новий контрнаступ у 2024 році

Німецьке видання Welt напередодні повідомило, що Україна має великі плани на наступний рік, а наразі робить ставку на виснаження.

Водночас багато броньованої техніки, яку Україні обіцяли надати партнери, ще не була використана, а інша частина взагалі не доїхала до України.

Німеччина та союзники обіцяли надати 200 танків старішої версії, з яких, за даними Welt, Україна отримала лише 30 одиниць.

Welt додав, що Залужний погодився на літній контрнаступ лише з політичних міркувань. За даними видання, головнокомандувач не бачив шансів на успіх без достатньої кількості авіаційної підтримки. Тому наступ з використанням техніки він замінив на штурми малими піхотними групами.

Видання вважає, що Україна, ймовірно, збирає ресурси для нового контрнаступу наступного року. Одним з напрямків наступу може стати плацдарм у Херсонській області.