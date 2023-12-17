В кабинете Валерия Залужного нашли прослушку — РБК-Украина

17 декабря в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного якобы нашли прослушку. Об этом сообщают источники украинских медиа в военных кругах.

Прослушка в кабинете Залужного: что известно

РБК-Украина со ссылкой на источник в военных кругах пишет, что обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца. Это не позволяет идентифицировать установившего устройство.

Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе, – заявил источник. Поделиться

В то же время «Бабель» отмечает, что в СБУ это не опровергли и не подтвердили, но заявили о начале расследования.

Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году

Немецкое издание Welt накануне сообщило, что у Украины большие планы на следующий год, а сейчас она делает ставку на истощение.

В то же время, много бронированной техники, которую Украине обещали предоставить партнеры, еще не была использована, а другая часть вообще не доехала до Украины.

Германия и союзники обещали предоставить 200 танков более старой версии, из которых, по данным Welt, Украина получила всего 30 единиц.

Welt добавил, что Залужный согласился на летнее контрнаступление только по политическим соображениям. По данным издания, главнокомандующий не видел шансов на успех без достаточного количества авиационной поддержки. Поэтому наступление с использованием техники он заменил штурмами малыми пехотными группами.

Издание считает, что Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году. Одним из направлений наступления может стать плацдарм в Херсонской области.