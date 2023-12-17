СБУ завела справу за фактом прослуховування Залужного

У Службі безпеки України повідомили про відкриття справи за фактом виявлення прослуховуючих пристроїв у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Що відомо про справу за фактом прослуховування Залужного

Представники СБУ зазначили, що кримінальне провадження було відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

У відомстві додали, що прослуховуючі пристрої були виявлені не безпосередньо у кабінеті Залужного, а в одному з приміщень, які у перспективі головнокомандувач міг використовувати під час роботи.

За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані.

Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу, - йдеться у повідомленні СБУ. Поширити

Що відомо про виявлення прослуховуючих пристроїв у кабінеті Залужного

РБК-Україна з посиланням на джерело у військових колах пише, що виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразку. Це не дозволяє ідентифікувати того, хто встановив пристрій.

Залужний планує новий контрнаступ у 2024 році

Німецьке видання Welt напередодні повідомило, що Україна має великі плани на наступний рік, а наразі робить ставку на виснаження.

Водночас багато броньованої техніки, яку Україні обіцяли надати партнери, ще не була використана, а інша частина взагалі не доїхала до України.

Німеччина та союзники обіцяли надати 200 танків старішої версії, з яких, за даними Welt, Україна отримала лише 30 одиниць.

Welt додав, що Залужний погодився на літній контрнаступ лише з політичних міркувань. За даними видання, головнокомандувач не бачив шансів на успіх без достатньої кількості авіаційної підтримки. Тому наступ з використанням техніки він замінив на штурми малими піхотними групами.

Видання вважає, що Україна, ймовірно, збирає ресурси для нового контрнаступу наступного року. Одним з напрямків наступу може стати плацдарм у Херсонській області.