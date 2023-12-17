СБУ завела дело по факту обнаружения прослушки в кабинете Залужного

В Службе безопасности Украины сообщили об открытии дела по факту обнаружения прослушивающих устройств в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Что известно о деле по факту прослушивания Залужного

Представители СБУ отметили, что уголовное производство было возбуждено по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве добавили, что прослушивающие устройства были обнаружены не в кабинете Залужного, а в одном из помещений, которые в перспективе главнокомандующий мог использовать во время работы.

По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии.

Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу, говорится в сообщении СБУ. Поделиться

Что известно об обнаружении прослушивающих устройств в кабинете Залужного

РБК-Украина со ссылкой на источник в военных кругах пишет, что обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца. Это не позволяет идентифицировать установившего устройство.

Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году

Немецкое издание Welt накануне сообщило, что у Украины большие планы на следующий год, а сейчас делает ставку на истощение.

В то же время, много бронированной техники, которую Украине обещали предоставить партнеры, еще не была использована, а другая часть вообще не доехала до Украины.

Германия и союзники обещали предоставить 200 танков более старой версии, из которых, по данным Welt, Украина получила всего 30 единиц.

Welt добавил, что Залужный согласился на летнее контрнаступление только по политическим соображениям. По данным издания, главнокомандующий не видел шансов на успех без достаточного количества авиационной поддержки. Поэтому наступление с использованием техники он заменил штурмами малыми пехотными группами.

Издание считает, что Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году. Одним из направлений наступления может стать плацдарм в Херсонской области.