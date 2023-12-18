Прослушка в кабинетах Залужного. В Генштабе выступили с первым комментарием

Генштаб ВСУ подтвердил, что накануне в кабинетах Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного были обнаружены прослушивающие устройства.

Генштаб ВСУ прокомментировал прослушку в кабинетах Залужного

В Генштабе ВСУ отметили, что 17 декабря во время плановой проверки помещений в одном из мест дислокации были обнаружены элементы оборудования для снятия информации.

Прослушивающие устройства были установлены в кабинетах, предназначенных для работы Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и работников Аппарата обеспечения его деятельности. Поделиться

Для установления обстоятельств, последствий и причастных лиц уведомлена Служба безопасности Украины.

Валерий Залужный в комментарии РБК-Украина подтвердил , что средства прослушивания нашли в помещении, в котором он должен был работать сегодня.

По его словам, комната, где нашли устройство, не является его рабочим кабинетом и уже достаточно долгое время не использовалась.

Он также отметил, что важную информацию «слушатели», скорее всего, не получили.

Прослушивание в кабинете Залужного: что известно

17 декабря украинские СМИ со ссылкой на источники в военных кругах сообщили, что в кабинете Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства.

Позже в СБУ сообщили, что открыли производство по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Там добавили, что устройство было обнаружено не непосредственно в кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы.

Понятно, что техника была в нерабочем состоянии.