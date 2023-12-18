Прослушка в кабинетах Залужного. В Генштабе выступили с первым комментарием

Генштаб ВСУ подтвердил, что накануне в кабинетах Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного были обнаружены прослушивающие устройства.
Генштаб ВСУ прокомментировал прослушку в кабинетах Залужного
В Генштабе ВСУ отметили, что 17 декабря во время плановой проверки помещений в одном из мест дислокации были обнаружены элементы оборудования для снятия информации.
Для установления обстоятельств, последствий и причастных лиц уведомлена Служба безопасности Украины.
Валерий Залужный в комментарии РБК-Украина подтвердил , что средства прослушивания нашли в помещении, в котором он должен был работать сегодня.
По его словам, комната, где нашли устройство, не является его рабочим кабинетом и уже достаточно долгое время не использовалась.
Он также отметил, что важную информацию «слушатели», скорее всего, не получили.
Прослушивание в кабинете Залужного: что известно
17 декабря украинские СМИ со ссылкой на источники в военных кругах сообщили, что в кабинете Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства.
Позже в СБУ сообщили, что открыли производство по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.
Там добавили, что устройство было обнаружено не непосредственно в кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы.
Понятно, что техника была в нерабочем состоянии.
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