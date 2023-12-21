Повітряні сили ЗСУ збили вночі 34 російських дрона Shahed

У ніч проти 21 грудня кілька регіонів України атакували російські дрони. З 35 безпілотників Shahed, випущених армією РФ, Повітряні сили ЗСУ знищили 34.

ПС показали ефективний результат: 34 з 35 дронів збито

У ніч на 21 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.

Усього зафіксовано пуски 35 Shahed-136/131, які атакували хвилями у різний час, в період з 20.00 20 грудня по 03.30 21 грудня.

До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника, – йдеться у повідомленні. Поширити

У яких областях України працювала ППО

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Повітряні Сили повідомили про атаку декількох груп "шахедів" о 20:29. Тоді ударні БПЛА рухались у напрямку з Херсонщини на Кривий Ріг.

Через декілька хвилин стало відомо, що "шахеди" входять у повітряний простір Сумської області з півночі.

Після 21:00 "шахеди" почали фіксувати на Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Миколаївщині та нові групи на Херсонщині і Сумщині.

Станом на 23:30 відомо про "шахеди" в районі Білої Церкви Київської області, рух БПЛА у Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також про безпілотники на Вінниччині, що рухаються у бік Старокостянтинова (Хмельницька область).

О 00:59 у ПС ЗСУ повідомили про групу ударних ворожих БПЛА на Херсонщині та Миколаївщині.

О 03:26 пролунав відбій повітряної тривоги в усіх областях.

Близько 22:00 у Сумській ОВА повідомили, що ППО вже збила 2 "шахеди" над регіоном. Протиповітряна оборона також спрацювала на Дніпропетровщині. Збито 2 ворожих безпілотники у Криворізькому та Дніпровському районах.

Майже опівночі стало відомо про роботу ППО у Київській області.

Уламки "шахеда" впали на житловий будинок у Полтавській області

Під час повітряної тривоги уламки, ймовірно, ворожого БПЛА впали на житловий будинок в Миргородському районі. За попередньою інформацією ніхто не постраждав. Уже вранці на місці буде працювати профільна комісія, яка зафіксує руйнування. Власники будинку отримують грошову допомогу, – йдеться у заяві Полтавської ОВА. Поширити

На півдні України під атакою ворожих дронв була Миколаївщина.

Уламками збитого БПЛА в Миколаївському районі пошкоджено складську будівлю агропідприємства, – йдеться у повідомленні Сил оборони півдня. Поширити

Зазначається, що там виникла пожежа, які рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

Силами протиповітряної оборони півдн України знищено 19 дронів-камікадзе:

13 на Миколаївщині

3 на Херсонщині

2 на Вінниччині

1 на Дніпропетровщині.

Влучань не допущено.