ВСУ нанесли 16 авиаударов по позициям армии РФ — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток нанесли не менее 16 авиударов по позициям преступной армии РФ и нанесли врагу многочисленные потери в личном составе и военной технике.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки украинские военные 89 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной российской армии.
В частности, враг не оставляет попытки лишить украинских военных плацдарма на левом берегу Днепра Херсонской области.
На этом участке фронта за сутки украинскими военными были отбиты 29 безуспешных атак преступников армии РФ.
ВСУ устойчиво держат оборону и наносят врагу многочисленные потери вследствие метких артиллерийских ударов.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и зенитно-ракетному комплексу противника.
Также силами ПВО уничтожена 1 управляемая ракета Х-59.
Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 артиллерийских средств противника.
В течение суток российские военные преступники нанесли 5 ракетных и 31 авиаудар по Украине, совершили 53 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области; Хотинь, Константиновка, Волфин Сумской области; Ветеринарное, Волчанск, Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 16 атак врага в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области; восточнее Тернов и Спорного Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении отражены 6 атак противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении отражены 13 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 18 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы оккупантов подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 9 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили 4 атаки западнее Вербового и южнее Роботиного Запорожской области, где противник пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись областному центру Херсонской области и Днепровскому, Очаков Николаевской области. Также враг нанес авиационный удар в районе Крынок Херсонской области.
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