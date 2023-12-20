ВСУ нанесли 16 авиаударов по позициям армии РФ — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток нанесли не менее 16 авиударов по позициям преступной армии РФ и нанесли врагу многочисленные потери в личном составе и военной технике.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 89 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной российской армии.

В частности, враг не оставляет попытки лишить украинских военных плацдарма на левом берегу Днепра Херсонской области.

На этом участке фронта за сутки украинскими военными были отбиты 29 безуспешных атак преступников армии РФ.

ВСУ устойчиво держат оборону и наносят врагу многочисленные потери вследствие метких артиллерийских ударов.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и зенитно-ракетному комплексу противника.

Также силами ПВО уничтожена 1 управляемая ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 артиллерийских средств противника.

В течение суток российские военные преступники нанесли 5 ракетных и 31 авиаудар по Украине, совершили 53 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта