ВСУ уничтожили более 900 российских солдат и десятки единиц вражеской техники — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 349 190 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 890 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков – 5814 (+16) ед,
боевых бронированных машин – 10794 (+23) ед,
артиллерийских систем – 8206 (+16) ед,
РСЗО – 928 (+2) ед,
средств ПВО – 611 (+0) ед,
самолетов – 324 (+0) ед,
вертолетов – 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6316 (+17),
крылатых ракет – 1612 (+1),
кораблей /катеров - 22 (+0) ед,
подводных лодок – 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10871 (+29) ед,
специальной техники – 1203 (+3)
Какая ситуация на фронте
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага вблизи Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские воины отразили 6 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские воины отразили 12 атак противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. В частности, Силы обороны отбили 26 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении защитники продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отразили 13 атак.
На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Роботиного Запорожской области.
В то же время, на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
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