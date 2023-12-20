ВСУ уничтожили более 900 российских солдат и десятки единиц вражеской техники — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 349 190 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 890 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков – 5814 (+16) ед,

боевых бронированных машин – 10794 (+23) ед,

артиллерийских систем – 8206 (+16) ед,

РСЗО – 928 (+2) ед,

средств ПВО – 611 (+0) ед,

самолетов – 324 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6316 (+17),

крылатых ракет – 1612 (+1),

кораблей /катеров - 22 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10871 (+29) ед,

специальной техники – 1203 (+3)

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага вблизи Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 6 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 12 атак противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. В частности, Силы обороны отбили 26 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отразили 13 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Роботиного Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.