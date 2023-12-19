В ВСУ назвали приоритетные цели наступления армии РФ

Российские войска наступают на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, чтобы захватить новые населенные пункты Донецкой и Харьковской областей, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Какие ближайшие цели россиян на трех направлениях, где наступает враг

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях продолжаются наступательные действия врага. Бахмутское направление остается чрезвычайно важным для русских захватчиков. На нем они сосредотачивают основные усилия и для ведения штурмовых действий применяют наиболее боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту и сформированные из бывших преступников подразделения "Шторм Z" и "Шторм V". Цель врага на этом направлении ясна – это наступление на населенный пункт Часов Яр , затем на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области – командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Поделиться

Командующий Сухопутными войсками добавил, что на Лиманском направлении российские оккупационные войска перешли к постоянным атакам позиций украинских войск в направлениях Макеевки и Тернов. Ведутся боевые действия на Северском направлении.

Оккупанты активно используют технику во время проведения штурмов, которую постоянно уничтожают украинские защитники, – отметил Сырский. Поделиться

В то же время "не прекращаются ежедневные штурмовые действия российских войск в районе Синьковки с целью ее захвата и создания плацдарма для дальнейшего наступления на город Купянск", добавил он.

Ситуация сложная. Нам приходится сражаться в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава. Впрочем, командиры и штабы в режиме 24/7 отслеживают изменения в обстановке, анализируют действия противника и своих войск, принимают эффективные управленческие решения по усилению обороны и уничтожению врага. "Ряд решений по способам уничтожения врага мы с командирами приняли непосредственно в районах боевых действий", - добавил он. Поделиться

Сырский заявил, что по всем трем направлениям украинские войска держат оборону и уничтожают врага, поэтому противник несет большие потери, которые пополняет резервами штурмовых батальонов сформированных из бывших узников.

Несмотря на ежедневные потери в личном составе и технике, российские оккупанты продолжают проведение наступательных действий.