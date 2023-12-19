В ВСУ назвали приоритетные цели наступления армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ назвали приоритетные цели наступления армии РФ

Александр Сырский
ВСУ
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Российские войска наступают на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, чтобы захватить новые населенные пункты Донецкой и Харьковской областей, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Какие ближайшие цели россиян на трех направлениях, где наступает враг

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях продолжаются наступательные действия врага. Бахмутское направление остается чрезвычайно важным для русских захватчиков. На нем они сосредотачивают основные усилия и для ведения штурмовых действий применяют наиболее боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту и сформированные из бывших преступников подразделения "Шторм Z" и "Шторм V". Цель врага на этом направлении ясна – это наступление на населенный пункт Часов Яр , затем на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области – командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Командующий Сухопутными войсками добавил, что на Лиманском направлении российские оккупационные войска перешли к постоянным атакам позиций украинских войск в направлениях Макеевки и Тернов. Ведутся боевые действия на Северском направлении.

Оккупанты активно используют технику во время проведения штурмов, которую постоянно уничтожают украинские защитники, – отметил Сырский.

В то же время "не прекращаются ежедневные штурмовые действия российских войск в районе Синьковки с целью ее захвата и создания плацдарма для дальнейшего наступления на город Купянск", добавил он.

Ситуация сложная. Нам приходится сражаться в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава. Впрочем, командиры и штабы в режиме 24/7 отслеживают изменения в обстановке, анализируют действия противника и своих войск, принимают эффективные управленческие решения по усилению обороны и уничтожению врага. "Ряд решений по способам уничтожения врага мы с командирами приняли непосредственно в районах боевых действий", - добавил он.

Сырский заявил, что по всем трем направлениям украинские войска держат оборону и уничтожают врага, поэтому противник несет большие потери, которые пополняет резервами штурмовых батальонов сформированных из бывших узников.

Несмотря на ежедневные потери в личном составе и технике, российские оккупанты продолжают проведение наступательных действий.

За первую половину декабря враг потерял в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" около восьми тысяч военнослужащих. Кроме того, было уничтожено или повреждено более пятисот единиц вражеской военной техники. Среди них: 67 танков, более ста боевых бронированных машин, 77 орудий и минометов разных калибров. В отличие от агрессора, украинские силы обороны пытаются добиваться успеха путем продуманного планирования боевых действий и эффективного использования артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения. А наибольшей ценностью для нас жизнь наших воинов. Минимизация потерь всегда в приоритете при планировании операций, - заявил Сырский.

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