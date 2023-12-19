В ВСУ назвали приоритетные цели наступления армии РФ

Российские войска наступают на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, чтобы захватить новые населенные пункты Донецкой и Харьковской областей, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Какие ближайшие цели россиян на трех направлениях, где наступает враг
Командующий Сухопутными войсками добавил, что на Лиманском направлении российские оккупационные войска перешли к постоянным атакам позиций украинских войск в направлениях Макеевки и Тернов. Ведутся боевые действия на Северском направлении.
В то же время "не прекращаются ежедневные штурмовые действия российских войск в районе Синьковки с целью ее захвата и создания плацдарма для дальнейшего наступления на город Купянск", добавил он.
Сырский заявил, что по всем трем направлениям украинские войска держат оборону и уничтожают врага, поэтому противник несет большие потери, которые пополняет резервами штурмовых батальонов сформированных из бывших узников.
Несмотря на ежедневные потери в личном составе и технике, российские оккупанты продолжают проведение наступательных действий.