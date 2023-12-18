Израиль вскоре начнет следующую фазу спецоперации в Газе

Силы обороны Израиля продолжают наземную операцию в Газе против боевиков ХАМАС. Северные районы Газы уже очищены от террористов.
Израиль продолжает спецоперацию против ХАМАС
Израиль будет постепенно переходить в следующую фазу операций в Газе.
Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант.
По его словам, местное население, вероятнее всего, сможет сначала вернуться на север Газы, которая была наиболее населенным районом средиземноморского анклава до вторжения Израиля в ответ на атаки ХАМАС 7 октября.
В то же время Галлант не назвал сроки перехода к новому этапу операции.
Большинство жителей северной части Газы прислушались к указаниям Израиля эвакуироваться на юг, где военные регулярно предписывают людям двигаться дальше на фоне непрерывных воздушных ударов и перестрелок с исламистскими боевиками.
Что известно о новом перемирии между Израилем и ХАМАС
По информации журналистов издания, стороны готовы к проведению нового раунда переговоров по освобождению израильских заложников и паузы в боевых действиях, однако имеют разногласия по поводу реализации этих договоренностей.
Собеседники издания в органах безопасности Египта рассказали, что Каир и Доха, которые ранее вели переговоры о недельном прекращении огня и освобождении заложников, настаивали на ускорении доставки помощи и открытии КПП "Керем-Шалом" до начала переговоров.
По словам одного из израильских чиновников, помощь была разрешена к ввозу в Газу, после того как египетские источники сначала заявили, что она была задержана.
Надежды на мир выросли в субботу, когда источник сообщил, что шеф израильской разведки говорил в пятницу с премьер-министром Катара.
При этом террористы ХАМАС требуют, чтобы список подлежащих освобождению заложников был составлен в одностороннем порядке, и чтобы израильские войска были выведены за заранее определенные рубежи.
Хотя Израиль согласился с тем, что ХАМАС определит список, источники сообщили, что требует установить сроки и ознакомиться со списком, прежде чем определять время и продолжительность прекращения огня.
Со своей стороны Израиль отказывается выводить войска, добавили источники. ХАМАС утверждает, что полное прекращение огня является необходимым условием для освобождения заложников, сообщили источники.
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