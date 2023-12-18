Израиль вскоре начнет следующую фазу спецоперации в Газе
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль вскоре начнет следующую фазу спецоперации в Газе

Газа
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Источник:  Reuters

Силы обороны Израиля продолжают наземную операцию в Газе против боевиков ХАМАС. Северные районы Газы уже очищены от террористов.

Израиль продолжает спецоперацию против ХАМАС

Израиль будет постепенно переходить в следующую фазу операций в Газе.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант.

По его словам, местное население, вероятнее всего, сможет сначала вернуться на север Газы, которая была наиболее населенным районом средиземноморского анклава до вторжения Израиля в ответ на атаки ХАМАС 7 октября.

В то же время Галлант не назвал сроки перехода к новому этапу операции.

Большинство жителей северной части Газы прислушались к указаниям Израиля эвакуироваться на юг, где военные регулярно предписывают людям двигаться дальше на фоне непрерывных воздушных ударов и перестрелок с исламистскими боевиками.

Скоро мы сможем различать разные районы Газы. В каждом районе, где мы выполним свою миссию, мы сможем постепенно перейти к следующему этапу и начать работу по возвращению местного населения. Это означает, что на севере это может быть достигнуто быстрее, чем на юге, – заявил Галлант.

Что известно о новом перемирии между Израилем и ХАМАС

По информации журналистов издания, стороны готовы к проведению нового раунда переговоров по освобождению израильских заложников и паузы в боевых действиях, однако имеют разногласия по поводу реализации этих договоренностей.

Собеседники издания в органах безопасности Египта рассказали, что Каир и Доха, которые ранее вели переговоры о недельном прекращении огня и освобождении заложников, настаивали на ускорении доставки помощи и открытии КПП "Керем-Шалом" до начала переговоров.

По словам одного из израильских чиновников, помощь была разрешена к ввозу в Газу, после того как египетские источники сначала заявили, что она была задержана.

Надежды на мир выросли в субботу, когда источник сообщил, что шеф израильской разведки говорил в пятницу с премьер-министром Катара.

При этом террористы ХАМАС требуют, чтобы список подлежащих освобождению заложников был составлен в одностороннем порядке, и чтобы израильские войска были выведены за заранее определенные рубежи.

Хотя Израиль согласился с тем, что ХАМАС определит список, источники сообщили, что требует установить сроки и ознакомиться со списком, прежде чем определять время и продолжительность прекращения огня.

Со своей стороны Израиль отказывается выводить войска, добавили источники. ХАМАС утверждает, что полное прекращение огня является необходимым условием для освобождения заложников, сообщили источники.

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